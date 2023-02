Aktivisti i dërgon “tortën e vdekjes” ambasadës ruse në Beograd: Sot në Serbinë e pushtuar…

Një aktivist pro-ukrainas në Serbi ka dorëzuar një “tortë të vdekjes” në ambasadën ruse në Beograd.

Çedomir Stojkoviç u përball me policinë që ruante ndërtesën ndërsa mbërriti duke mbajtur një tortë që ishte e mbuluar me një kafkë dhe e dekoruar që të dukej sikur ishte e mbuluar me gjak.

“Sot, në Serbinë e pushtuar, i sollëm një “tortë vdekjeje” ambasadorit rus dhe një kërkesë për dorëzimin e Vladimir Putin për krimin e gjenocidit në Ukrainë”, shkroi Stojkovic në Twitter.

“Ne e dimë se vdekja është ajo që ata duan, dhe njerëzit janë ajo që hanë, dhe kjo tortë është një simbol i politikës së tyre”, tha ai.

Një aleate tradicionale, Serbia ka mbajtur marrëdhënie miqësore me Rusinë pavarësisht pushtimit.

Ndërsa kërkon zyrtarisht hyrjen në Bashkimin Evropian, Beogradi ka refuzuar t’i bashkohet sanksioneve perëndimore të dizajnuara për të ndëshkuar Moskën për agresionin. /albeu.com