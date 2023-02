“Akt1visti” me detyrim për administratën, Celibashi tregon a ka shkelje zgjedhore: Deri tani nuk ka asnjë denoncim

Aplikacioni “Akt1visti” nuk ka mbetur jashtë vëmendjes edhe në një prononcimpër mediat të Komisionierit Shtetëror të Zgjedhjve, Ilirjan Celibashi, gjatë ditës së sotme.

Celibashi u pyet nëse ky aplikacion, ku administrate është e detyruar të marrë pjesë, përbën shkelje të kodit zgjedhor dhe janë marrë masa në një rast të tillë.

“Në KQZ nuk është paraqitur asnjë kërkesë, asnjë denoncim apo ankim në lidhje me këtë çështje dhe nuk mund të them asgjë, por nëse do të jetë objekt i shqyrtimit do ta vlerësoj nëse ka shkelje të ligjit apo jo, sjelle të partive apo edhe të institucioneve”, tha ai. /albeu.com