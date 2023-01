Administrata nën terrorin e aplikacionit “Akt1ivisti”

Eshtë normale që PS të kërkojë të dominojë dhe të fitojë betejën on- line me kundështarët e vet, por këtë betejë nuk mund ta bëjë në kurriz të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, dhe për më tepër nuk mund ta bëj me administratën e shtetit.

Në momentin që mendon se në trajtimin e të dhënave personale, e keqja e madhe ishte sistemi i patronazhistëve, tani del që patronazhistët janë lule krahasuar me presionin që po u bëhet punonjësve me aplikacionin “akt1visti”.

Nëse provon të hapësh llogari në aplikacion dhe jep të dhënat, adresën dhe telefonin të kerkon medoemos emailin dhe më e bukura është të detyron të biesh dakord me kushtet e përdorimit.

Po nëse provon një email tjeter apo jep një adresë të gabuar?

Nuk ke asnjë shans. Sepse, me sa duket të dhënat verifikohen me regjistrin kombëtar të të dhënave. Pra kanë akses te sistemet zyrtare të të dhënave! Fjala skandal të duket e varfër, fjala kriminale është fyerje për kriminelët!

Po nëse thjesht nuk merresh me “aktivistin”?

Atëhere nis puna praktike e patronazhistit. Presion.

Presionet bëhen me vendin e punës. Arrin absurdi deri aty sa u kërkohet celulari punonjësve për të parë nëse kanë shkarkuar aplikacionin.

Sa pa u trashur zullumi dhe pa shperthyer një tjetër skandal PS është ne kohë të tërhiqet! Nëse PS nuk tërhiqet nga ky veprim antiligjor duhet të ndërhyjë prokuroria.

Prokurorët sot kanë mundësinë e artë të shpëlajnë fytyrën nga njolla që i vunë vetes duke hapur hetim ndaj gazetarëve që denoncuan rrjedhjen e të dhënave personale të shqiptarëve në Prill të 2021.

Në dritën e skandaleve të fundit, duket luks i tepruar apo shpërqëndrim vëmendje kërkesa për të ndaluar dhe hetuar këtë praktikë të rrezikshme antiligjore.

Është njëlloj si në debatin për rrjedhjen e parë të të dhënave: partia në pushtet qeshi dhe tha se kështu kanë bërë të gjithë, autoriteti përkatës u zvarrit dhe heshti, prokuroria shkoi edhe më tej duke hetuar gazetarët. Nëse të gjithë do të kishin bërë në kohë punën e tyre, nuk do të kishim, ndoshta, as rrjedhjet e tjera të të dhënave (pagat, targat etj) dhe ndoshta as shtetin digjital në duart e hakerave iraninë.

Por atëherë nuk u veprua. Frika. Pyetja sot është: kush jep garanci se si do të përdoren të dhënat personale që po u mblidhen punonjësve të administratës përmes një aplikacioni të një partie politike?

A e kanë vrarë frikën prokurorët?

Nëse nuk ndërhyn me urgjencë Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale, nëse nuk merr kurajo prokuroria atëherë të ftojmë kinezët për të marrë pervojë në Shqipëri!

Ata ia kanë dalë të ndërtojnë Murin e Madh dixhital, por kanë shumë për të mësuar se si monitorohet dhe dhunohet jeta private e çdo qytetari! /albeu.com