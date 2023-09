Akt heroik! 7-vjeçarja po mbytej në lumë, një burrë hidhet nga ura 8 metra e lartë dhe e shpëton (VIDEO)

Një vajzë 7-vjeçare aksidentalisht ra në një lumë në provincën Guangdong të Kinës jugore.

Momenti kur një banor vendas, Luo Jinzhi, u hodh nga një lartësi prej 8 metrash për të shpëtuar vajzën që po mbytej është bërë viral në rrjet.

Pas hedhjes së burrit, kalimtarët gjithashtu i erdhën në ndihmë duke varur litarë dhe arritën ta tërhiqnin vajzën lart.

Watch the moment a Chinese man jumping down a 26-foot-high riverbank to save a drowning girl. #insideChina pic.twitter.com/DoA2e1QrTm

— CGTN America (@cgtnamerica) September 14, 2023