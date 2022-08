Aksidentoi për vdekje 7-vjeçaren në Himarë, pritet të ashpërsohet masa për Tasen, do akuzohet për “vrasje me dashje”

Ditën e sotme pritet nga Prokuroria e Vlorës një ashpërsim të akuzës që do të rëndojë ndaj Arjan Tases, i cili përplasi për vdekje me skaf 7-vjeçaren në Himarë.

Mësohet se ndaj Tases ndërsa më herët u akuza për “vrasje nga pakujdesia” ndërsa tani do të rëndojë akuza e “vrasjes me dashje”.

Ish-shefi i Komisariatit të Himarës, pritet të dalë nesër para gjykatës për t’u njohur me masën e sigurisë.

Më herët ndaj Tases mendohej se do të vuante një dëmnim prej 5 vitesh ose do ti vihej një gjobë gjë e cila mesa duket nuk do të jetë si një mundësi për ish-efektivin e policisë/albeu.com