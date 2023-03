Aksidenti tragjik, Greqia shpall tre ditë zie, liderët perëndimorë solidarizohen me shtetin helen

Me vendim të kryeministrit, Kyriakos Mitsotakis, është shpallur tre ditë zie kombëtare për viktimat e aksidentit hekurudhor në Tempe me 38 të vdekur.

Ai hyn në fuqi nga sot, 1 mars deri më 3 mars 2023 me flamuj të valëvitur në gjysmështizë në të gjitha ndërtesat publike dhe pezullimin e festimeve publike.

Në vendin e aksidentit ndodhen 150 zjarrfikës, mes tyre zyrtarë të EMAK-ut dhe po operojnë me 17 automjete dhe katër vinça, ndërsa EKAV po ndihmon me 30 autoambulanca.

ELAS është transferuar nga Drejtoria e Hetimeve Kriminale nga Athina dhe Selaniku. Vazhdon procesi i identifikimit të viktimave në spitalin e Larisës në prani të psikologëve dhe punonjësve të policisë.

Liderët perëndimorë kanë dërguar mesazhe ngushëllimi për kombin grek.

Presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola shkruan: Thellësisht e trishtuar nga përplasja e tmerrshme e trenave pranë Larisës në Greqi. Ngushëllimet e mia të sinqerta për të gjitha viktimat, familjet dhe miqtë e tyre. Mirënjohëse për të gjithë shpëtimtarët dhe stafin mjekësor në vendngjarje. Mendimet tona janë me popullin e Greqisë pas kësaj ngjarje tragjike.

Our thoughts are with the people of Greece after this tragic event.

Grateful to all rescuers and medical staff on site.

My sincere condolences to all victims, their families and friends.

Deeply saddened by the terrible train crash near Larissa in Greece.

Ursula von der Leyen shkruan: Mendimet e mia janë me njerëzit e Greqisë pas aksidentit të tmerrshëm të trenave që mori kaq shumë jetë mbrëmë pranë Larisës. E gjithë Europa është në zi me ju. Gjithashtu uroj shërim të shpejtë për të gjithë të lënduarit. Jemi pranë jush.

My thoughts are with the people of Greece after the terrible train accident that claimed so many lives last night near Larissa.

The whole of Europe is mourning with you. I also wish for a speedy recovery for all the injured.

Είμαστε δίπλα σας

