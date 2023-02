Aksidenti në Kroaci, reagon Begaj: Po ndjek situatën, jemi pranë familjeve të pasagjerëve

Presidenti Bajram Begaj ka reaguar në lidhje me aksidentin që ndodhi sot në Kroaci, ku një shqiptar humbi jetën dhe disa të tjerë u plagosën.

Begaj ka shprehur ngushëllimet për familjen e viktimës dhe garanton familjarët e të gjithë pasagjerëve të lënduar se shteti shqiptar është pranë tyre.

Reagimi i plotë:

Po ndjek me shqetësim aksidentin tragjik që ndodhi sot në Kroaci ku humbi jetën një shqiptar dhe u lënduan disa të tjerë. Dëshiroj t’i shpreh ngushëllimet e mia familjarëve për humbjen e njeriut të tyre të dashur.

Gjithashtu siguroj të gjithë familjarët e të lënduarve se po e ndjek situatën në vijimësi duke komunikuar me Ambasadorin shqiptar në Kroaci, si dhe me autoritetet kroate.

Dëshiroj t’i garantoj familjarët e të gjithë pasagjerëve të lënduar se shteti shqiptar është pranë tyre.