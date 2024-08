Aksidenti me 61 viktima/ Dy pasagjerë nuk arritën të hipnin në bord, detaji që u shpëtoi jetën, çfarë thanë dëshmitarët? (VIDEO)

Një aeroplan është rrëzuar në shtetin brazilian të São Paulo, ku kanë humbur jetën 61 personat në bord. Turboprop me dy motorë, po fluturonte nga Cascavel në shtetin jugor të Paraná në aeroportin Guarulhos në qytetin e São Paulo kur u rrëzua në qytetin e Vinhedo, thotë linja ajrore Voepass.

Pamjet që qarkullojnë në rrjetet sociale, tregojnë një avion që zbret vertikalisht, duke u spirale teksa bie.

ATR 72-500 mbante 57 pasagjerë dhe katër anëtarë të ekuipazhit. Autoritetet lokale thonë se nuk ka të mbijetuar.

Presidenti i Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva, shprehu solidaritetin me familjet dhe miqtë e viktimave.

Guvernatori i shtetit të São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, shpalli tre ditë zie.

Autoritetet thanë se regjistruesit e fluturimit ishin marrë. ATR, prodhuesi francezo-italian i avionëve, tha se do të bashkëpunonte me hetimin. Avioni u ul në një zonë banimi, por askush në tokë nuk u lëndua.

Zyrtarët thonë se vetëm një shtëpi në një kompleks lokal të bashkëpronësisë u dëmtua. Video tregonte një zonë të madhe në zjarr dhe rrënojat e tymosur në një zonë plot me shtëpi.

Sipas faqes së gjurmimit Flightradar24, avioni u largua nga Cascavel në orën 11:56 me kohën lokale (14:56 GMT). Sinjali i fundit i marrë nga avioni ishte rreth një orë e gjysmë më vonë.

Agjencia e aviacionit civil të Brazilit tha se avioni, i cili u ndërtua në vitin 2010, kishte qenë “në gjendje të mirë operimi, me regjistrim të vlefshëm dhe certifikata të vlefshmërisë ajrore”.

Katër anëtarët e ekuipazhit në bord në kohën e aksidentit, ishin të gjithë të licencuar dhe kishin kualifikime të vlefshme, shtoi ai.

Spitali i Kancerit Uopeccan në Cascavel, i tha BBC Brasil se dy nga mjekët e tij praktikantë ishin në mesin e pasagjerëve që vdiqën.

Momenti i rrëzimit të aeroplanit të pasagjerëve, është parë nga banorët e zonës.

“Kur dëgjova zhurmën e rënies së avionit, pashë nga dritarja e shtëpisë sime momentin kur u rrëzua”, tha Felipe Magalhaes për agjencinë e lajmeve Reuters, duke shtuar se pamja e kishte lënë atë “të tmerruar”.

Një tjetër banore, Nathalie Cicari, tha për CNN Brasil se ajo kishte qenë duke ngrënë drekë kur dëgjoi një “zhurmë shumë të fortë shumë afër”, duke e përshkruar atë si zhurmën e një droni, por “shumë më të fortë”.

Dola në ballkon dhe pashë aeroplanin duke u rrotulluar. Brenda pak sekondash kuptova se nuk ishte një lëvizje normale për një avion”.

Ky është aksidenti më i rëndë i avionit në Brazil që nga viti 2007, kur një aeroplan TAM Express u rrëzua dhe shpërtheu në flakë në aeroportin Congonhas të São Paulo, duke vrarë 199 njerëz.

Presidenti Lula bëri homazhe për viktimat në një aktivitet ku po fliste.

“Duhet të jem bartës i një lajmi shumë të keq dhe do të doja që të gjithë të ngriheshin në këmbë që të kemi një minutë heshtje”, tha ai për audiencën e tij.

Ai postoi në mediat sociale se lajmi për përplasjen ishte “shumë i trishtuar”. “Gjithë solidaritetin tim për familjet dhe miqtë e viktimave”, tha ai.

Qyteti i afërt i Valinhos dërgoi 20 personel emergjence në vendin e rrëzimit si pjesë e një operacioni të përbashkët, thanë autoritetet lokale.

“Njëzet burra u mobilizuan, duke përfshirë tre automjete nga Garda Civile Komunale e Valinhos dhe një automjet nga Mbrojtja Civile”, tha Bashkia e Valinhos në një deklaratë.

ATR tha në një deklaratë se ishte informuar për një aksident që përfshin një ATR 72-500.

“Mendimet tona të para janë me të gjithë individët e prekur nga kjo ngjarje”, thuhet në njoftim.

Specialistët e ATR janë plotësisht të angazhuar për të mbështetur si hetimin ashtu edhe klientin.

Çfarë thanë dëshmitarët për aksidentin

Dëshmitarët okularë, kanë përshkruar se kanë parë momentin kur një aeroplan pasagjerësh u rrëzua në shtetin brazilian të São Paulo, duke vrarë 61 personat në bord.

“Kur dëgjova zhurmën e rënies së avionit, pashë nga dritarja e shtëpisë time momentin kur u rrëzua”, tha Felipe Magalhaes për agjencinë e lajmeve Reuters.

Ai doli me vrap nga shtëpia e tij në qytetin Vinhedo, për të parë se ku kishte rënë avioni. “I tmerruar dhe duke mos ditur se çfarë të bëja, u hodha mbi mur”, tha ai.

Nathalie Cicari jeton afër vendit ku avioni u rrëzua dhe tha se ishte duke ngrënë drekë kur dëgjoi një “zhurmë shumë të lartë shumë afër”. Ajo e përshkroi atë si të ngjashme me tingujt e një droni, por “shumë më të fortë”. “Unë dola në ballkon dhe pashë aeroplanin duke u rrotulluar”, tha zonja Cicari për CNN Brasil .

“Brenda pak sekondash kuptova se nuk ishte një lëvizje normale për një aeroplan”.

Momenti i goditjes ishte “i tmerrshëm”, tha ajo. Ajo nuk u lëndua pavarësisht se duhej të evakuonte shtëpinë e saj e cila ishte e mbushur me një shtëllungë të madhe tymi të zi pas përplasjes.

Një tjetër dëshmitar i quajtur Pietro i tha Reuters se kishte parë “shumë njerëz” të hynin në një godinë “për të bërë video”. “Ajo që pashë ishin rrënojat e avionit, gjithçka që kishte mbetur ishte kabina”, tha ai.

Në aeroportin Cascavel në shtetin jugor të Paranës, ku avioni ishte nisur për në qytetin e São Paulo, një pjesë e vogël e pasagjerëve që humbën fluturimin Voepass folën për ndjenjat e tyre.

Adriano Assis, tha se kur kishte mbërritur në aeroport kishte mungesë informacioni për ngritje dhe askush nuk ishte në sportel për t’iu përgjigjur pyetjeve.

Kur dikush arriti, ata i thanë se nuk mund të hipte ende, tha ai.

“Unë madje u grinda me të, por ai përfundoi duke më shpëtuar jetën”, i tha Assis një gazete lokale, siç raportohet nga agjencia braziliane e lajmeve Globo.

Një pasagjer tjetër, Jose Felipe, fillimisht do të rezervonte një fluturim Latam, por në vend të kësaj shkoi të provonte të hipte në aeroplanin Voepass.

“Ne menduam se do të kalonim përmes Latam, por Latam ishte i mbyllur”, i tha zoti Felipe Reuters.

“Kam mbërritur herët, kam pritur, kam pritur, kam pritur, kam pritur dhe asgjë”.

“Kur ishte ora 11:00 erdha të kërkoja [informacione] këtu”, vazhdoi ai. “Pastaj më thanë: “Nuk do të hipësh më në këtë aeroplan sepse e ke kaluar kufirin [kohë] e imbarkimit”.

“Kërkova me insistim, madje kam shtyrë pak, i thashë: “Më lër të hip, duhet të iki me këtë avion dhe ai më tha: “Jo, mund të ri rezervoj biletën tënde”.

