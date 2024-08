Aksident në Lazarat/ Makina përfundon në kanal, 30-vjeçari përfundon në spital me plagë të rënda

Mbrëmjen e djeshme, një aksident ka ndodhur në fshatin Lazarat. Sipas informacioneve, Bëhet me dije se 30-vjeçari me iniciale M.B, po drejtonte një automjet të tip Toyota me shpejtësi dhe për pasojë ka përfunduar në kanal.

Gjithashtu, i riu është nxjerrë nga makina me plagë të rënda dhe është dërguar me urgjencë drejt Spitalit të Gjirokastrës.