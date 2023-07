Aksident në Krujë, makina përplaset me banesën, plagosen dy të rinjtë (EMRAT)

Një aksident ka ndodhur pasditen e sotme në aksin Fushë Krujë-Krujë, ku kanë mbetur të plagosur dy të rinj.

Burime bëjnë me dije se automjeti “Audi’ me të cilin udhëtonin dy të rinjtë Selman dhe Ervin Xeka, përkatësisht 17 dhe 20-vjeç është përplasur me murin e një shtëpie.

Për pasojë kanë mbetur të plagosur dy të rinjtë të cilët janë dërguar me urgjencë në spital.