Aksident i rëndë në Pogradec, 24-vjeçari transportohet me urgjencë drejt Tiranës

“Pogradec/Informacion paraprak

Më datë 22.02.2024, rreth orës 10:00, në dalje të qytetit të Pogradecit, motomjeti me drejtues shtetasin A. P., 24- vjeç, është përplasur me automjetin tip “Benz” me drejtues shtetasin A. G., 56- vjeç. Për pasojë ka marrë lëndime trupore drejtuesi i motomjetit, i cili u dërgua në Tiranë, për mjekim më të specializuar.

Me drejtuesin e automjetit shtetasin A. G., po kryhen veprimet e mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit”.