Aksident i frikshëm në Tiranë! Bëhen copë-copë dy makinat, 3 pasagjerë e 1 këmbësore të plagosur

Një aksident ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në Tiranë.

Burimet zyrtare bëjnë me dije se rreth orës 11:00, në afërsi të “Universitetit të Sporteve”, janë përfshirë në një aksident mjeti me drejtues shtetasin G. K., me mjetin me drejtues shtetasin E. B.

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar pasagjerët e mjeteve, shtetasja E. P., 18 vjeçe; D. D., 19 vjeç; G. T., 19 vjeç dhe kembësorja shtetasja A. B., 19 vjeçe, të cilët ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit. /albeu.com/