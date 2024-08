Aksident i frikshëm në Fushë-Krujë-Thumanë/ Shoferi dërgohet me urgjencë në spitalin e Traumës, shihni ku ka përfunduar një nga automjetet, dalin pamjet

Një aksident ka ndodhur në superstradën Fushë-Krujë-Thumanë. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të Dervenit. Sipas informacioneve, mercedes me targa italiane me drejtues E.B., është përplasur me një ‘Ford’ me drejtues V.D.

Si pasojë e aksidentit, është dëmtuar njeri nga drejtuesit e mjeteve.

Nga goditja njëra nga makinat ka përfunduar mbi mbrojtëset metalike të rrugës.

I plagosuri është dërguar në spitalin e Traumës, ndërsa drejtuesi i mjetit tjetër në qendrën shëndetësore Fushë-Krujë, pasi është në gjendje shoku.