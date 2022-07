“Ai nuk do ua shpjegonte dot sa herë më ka bërë për spital”, gruaja që u bë e famshme për deklaratën e saj, pasi vrau të shoqin merr dënimin

Çilem Dogan është dënuar me 15 vite burg muaj në Turqi për vrasjen e bashkëshortit.

Pas vrasjes se bashkeshortit te saj, kur u pyet ne gjykate per arsyen se pse e beri, kjo grua ju drejtua gjykatës me këto fjalë:

“Meshkujt kur veshin kostum dhe rrine me koke ulur u behet zbritje denimi. Une nuk kam kostum, nuk kam kollare, mami nga shpejtesia kete bluze gjeti dhe solli.

Dhe pse te genjej, kam nje kenaqesi qe arrita te mbijetoj dhe nuk e fsheh dot. Kam shetitur shume here ne korridoret e kesaj gjykate me sy te nxirre per vendime mbrojtje.

Nuk kisha rrugezgjidhje tjeter. Nese s’do vdiste ai, do vdisja une. Ai nuk do t’jua thoshte qe kishte vendosur te me nxirrte prositute.

Nuk do jua shpjegonte planet per te me futur mua ne krevatet e meshkujve te tjere. Nuk do jua shpjegonte sa here me ka rrahur pse patllexhanet jan pjekur shume, perdet jane bere pak pis dhe pse kanë ngelur disa therrime mbi tavoline.

Nuk do jua tregonte sa here me ka bere per spital…”