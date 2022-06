Agjenti i Asllanit “thumbon”Milanin pas marrëveshjes me Interin: Interesi i Milanit? Jemi këtu dhe më mirë nuk ka

Ka zgjatur rreth një orë takimi i djeshëm në selinë e zikaltërve mess drejtuesve të Interit ku ndodhej edhe presidenti Steven Zhang, dhe agjentëve të Kristjan Asllanit.

Gjatë këtij takimi palët kanë rënë dakort për shifrat dhe kontratën e Asllanit, tashmë mungon vetëm zyrtarizimi pasi mesfushori shqiptar është një lojtar i Interit.

Pas këtij takimi, agjenti i talentit është pyetur nga gazetarët se përse u zgjodh Interi pas gjithë atyre klubeve që e kërkonin si Milan, Leicester, Newcastle etj.

“Ju informojmë se Empoli dhe Interi kanë rënë dakort dhe kanë arritur marrëveshjen për transferimin e Asllanit.

Në ditët në vijim do të shohim edhe për firmën e tyre. Pse jo ndonjë ekip tjetër? Po sepse ku ka më mirë se Interi ?!”/ h.ll/albeu.com

🚨 BREAKING 🚨

Elio Berti #Asllani’s agent:

“We’ve been informed that the clubs have agreed terms. We’ll see over next few days.

Too soon to say anything [re length of contract]. We’re happy clubs of this stature interested. Milan? We’re here aren’t we.”

🎥 @SimoneTogna pic.twitter.com/Ad29spqfEu

— SempreInter.com (@SempreIntercom) June 17, 2022