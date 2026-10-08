Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës dhe AKT forcojnë bashkëpunimin për promovimin e Shqipërisë

Ditën e sotme, Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës (TIA) dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT), kanë formalizuar bashkëpunimin për të nxitur promovimin e Shqipërisë, si destinacion turistik dhe për të kontribuar në rritjen e numrit të vizitorëve ndërkombëtarë.
Të pranishëm ishin përfaqësuesit e Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës (TIA) dhe të Agjencisë Kombëtare të Turizmit (AKT), përfshirë Administratoren e TIA-s, Marsida Pallko, Drejtorin Operacional Piervittorio Farabbi, si dhe Drejtoren e Përgjithshme të AKT-së, Jola Hysaj.
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Në fokus të bashkëpunimit është zhvillimi i nismave të përbashkëta të marketingut, promovimi i linjave ajrore dhe mbështetja për hapjen e destinacioneve dhe linjave të reja ajrore drejt Shqipërisë.
Palët do të shkëmbejnë të dhëna dhe informacion mbi trafikun ajror, destinacionet, tregjet turistike, strukturat akomoduese, agjencitë turistike dhe operatorët turistikë, duke krijuar një bazë më të mirë për identifikimin e tregjeve me potencial të lartë.
Bashkërendimi i përpjekjeve do të fokusohet në zhvillimin e tregjeve të reja turistike dhe hapjen e destinacioneve të reja direkte, përmes bashkëpunimit me linjat ajrore, operatorët turistikë dhe bordet turistike ndërkombëtare.
Palët do të koordinojnë nisma të përbashkëta promovuese, pjesëmarrjen në panaire dhe aktivitete ndërkombëtare, organizimin e udhëtimeve familjarizuese dhe fushatave me influencerë, si dhe shkëmbimin e të dhënave mbi tregjet, trafikun ajror dhe potencialin turistik, me synim rritjen e numrit të vizitorëve dhe diversifikimin e tregjeve të turizmit.
Në kuadër të këtij partneriteti, TIA dhe AKT, do të angazhohen edhe në takime me kompani ajrore, operatorë turistikë dhe borde turistike ndërkombëtare, me synim zgjerimin e rrjetit të fluturimeve dhe krijimin e mundësive të reja për zhvillimin e turizmit.
Ky bashkëpunim synon të forcojë lidhjen mes transportit ajror dhe zhvillimit të turizmit, duke e bërë Shqipërinë më të aksesueshme dhe më të promovuar në tregjet ndërkombëtare dhe duke ofruar një përvojë më të plotë për vizitorët që zgjedhin vendin si destinacion.