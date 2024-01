Adoleshentët rrahin për vdekje shëtitësin e qenit, filmojnë dhe postojnë ngjarjen në rrjetet sociale

Tre nxënës shkolle u deklaruan sot fajtorë për vrasjen e një shëtitës qeni pas një sulmi ‘të egër’ në një park. John Hackett, 36 vjeç, vdiq disa orë pasi u tha se ishte ‘mbytur’ në tokë dhe më pas ishte goditur me grushta dhe shkelma në mënyrë të përsëritur nga një grup adoleshentësh në Camp Hill Road, Nuneaton.

Oficerët thanë se besonin se vdekja ishte e lidhur me një “përleshje” që ndodhi një ditë më parë në Snowhill Rekreation Ground rreth orës 18:15. Tre adoleshentët, një vajzë 16-vjeçare dhe dy djem të moshës 15-vjeçare, u deklaruan fajtorë për vrasje nga pakujdesia, por mohuan vrasjen kur u vunë në gjyq në Warwick Court në Leamington Spa.

Treshes, të cilët nuk mund të identifikohen për shkak të moshës së tyre, iu tha se një afat burgimi është i pashmangshëm për pjesët e tyre në vrasjen e paligjshme të shoferit më 25 prill 2023. Pas deklaratave, prokurori Peter Grieves-Smith i tha gjykatës se deklaratat e pafajshme për vrasjen u pranuan nga gjykata dhe nuk do të kërkonte një gjyq për akuzën më të rëndë.

“Me familjen e John Hackett është folur dhe ata e kanë kuptuar vendimin tonë. Lutjet janë të pranueshme,” tha zoti Grieves-Smith.

Gjykatësi Lockhart më pas u tha të pandehurve: ‘Ajo që do të thotë është kjo – ju të tre, pasi e keni pranuar fajin, nuk do të gjykoheni për vrasje. Por në kohën e duhur do të dënoheni për veprën e vrasjes nga pakujdesia, e cila është vrasje e paligjshme.”

Duke rinovuar lirimin me kusht për të tre adoleshentët, gjyqtari shtoi: “Ju jeni deklaruar fajtor për një vepër vërtet të rëndë këtu sot. Por ju do të merrni meritat për pranimin e fajit, i cili do të zvogëlojë dënimin që përndryshe do të ishte shqiptuar mbi ju. Dënimi juaj do të ulet me një diferencë të përshtatshme që gjyqtari do të vendosë.’

Grieves-Smith nuk hapi asnjë nga faktet e çështjes, në pritje të seancës dëgjimore të dënimit më 15 mars. Me përfundimin e çështjes, një grua e ulur në të majtë të të pandehurve, e cila mendohej se ishte e afërme e të ndjerit, filloi të qante, pasi tha: “Më kanë shkatërruar jetën, më kanë shkatërruar”. Nëna e John-it, Christine Smith, e gjeti atë të vdekur në majë të shkallëve pasi ai ishte rrëzuar në shtëpinë e tyre në Warwickshire. Pas sulmit, John u tërhoq dhe njoftoi policinë për sulmin të cilin adoleshentët e filmuan dhe e postuan në mediat sociale.