Administrata e Biden shpall programin e ri: Ukrainasit të interesuar të vijnë në SHBA

Administrata e Presidentit të SHBA, Joe Biden njoftoi të enjten një program të ri, të quajtur “Të bashkohemi për Ukrainën” që do të sigurojë një proces të thjeshtë për ukrainasit që kërkojnë të vijnë në Shtetet e Bashkuara.

Masa është pjesë e angazhimit të Biden për të pranuar deri në 100,000 njerëz që ikin nga Ukraina e shkatërruar nga lufta dhe është krijuar për të nxitur më shpejt ukrainasit të interesuar për të ardhur në SHBA në vend.

Zyrtarët e administratës thanë të enjten se shumë ukrainas ende planifikojnë të qëndrojnë në Evropë, por programi i ri pritet t’i shërbejë shumicës së angazhimit prej 100,000.

SHBA ka raportuar më herët të enjten se programi humanitar i lirimit me kusht do të kërkojë që ukrainasit që kërkojnë të hyjnë në SHBA të sponsorizohen nga një qytetar ose individ amerikan, i cili do të përfshijë organizatat e zhvendosjes dhe organizatat jofitimprurëse.

Zyrtarët e administratës thanë të enjten se individët do të duhet t’i nënshtrohen verifikimit dhe kontrolleve rigoroze të sigurisë, duke përfshirë kontrollin biografik dhe biometrik, si dhe vaksinimet e plota dhe kërkesat e tjera të shëndetit publik, duke përfshirë marrjen e vaksinës Covid-19, për t’u kualifikuar. Ukrainasit duhet të kenë qenë gjithashtu banorë në Ukrainë që nga 11 shkurti.

Sponsorët duhet të kalojnë kontrollet e tyre të sfondit të sigurisë, si dhe të deklarojnë mbështetje financiare. Nuk ka një kufi për numrin e individëve që një person ose grup mund të sponsorizojë, por zyrtarët e administratës vunë në dukje se do të vlerësojnë mjetet dhe aftësinë e tyre për të mbështetur ukrainasit. Departamenti i Sigurisë Kombëtare do të administrojë programin.

Individët mund të fillojnë të dorëzojnë aplikime përmes një portali online më 25 prill.

Rrugët e kufizuara për në SHBA deri më tani kanë rezultuar që qindra ukrainas të shkojnë në Meksikë, ku është më e lehtë për të marrë një vizë, për të tentuar më pas të hyjnë në SHBA përmes porteve tokësore të hyrjes.

Një zyrtar i Sigurisë Kombëtare theksoi të enjten se ukrainasit nuk duhet të udhëtojnë në Meksikë për të hyrë në SHBA.

“Pas nisjes së Uniting for Ukraine, ukrainasve që prezantojnë në portet e hyrjes tokësore të SHBA-së pa vizë të vlefshme ose pa autorizim paraprak për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara përmes Uniting for Ukraine do t’u refuzohet hyrja dhe do t’u referohet të aplikojnë përmes këtij programi. sipas DHS./albeu.com