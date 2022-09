Abazoviç për krizën energjetike: Ne kërkuam që mbështetja e BE të jepet dhe për Ballkanin Perëndimor

Kryeministri i Malit të Zi me mandatin teknik, Dritan Abazoviç, ka deklaruar se është i kënaqur të përfaqësojë Malin e Zi në sesionin e 77-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (OKB) ku dhe foli për krizën energjitike që ka përfshirë Europën por dhe vendin e tij.

“Jam vërtet krenar që kam mundësinë ta prezantoj vendin tim në mënyrën më të mirë të mundshme. Takime të shumta, dypalëshe, shumëpalëshe, e gjithë bota është mbledhur rreth një ideje që së pari duhet të çojë drejt paqes në botë dhe më pas zgjidhjes së disa problemeve që përfshijnë krizën energjetike”-ka Abazoviç në deklaratën e dorëzuar nga Qeveria.

Sipas Vijesti, Ai shtoi se në këtë drejtim dje me Përfaqësuesin e Lartë për Politikë të Jashtme të Bashkimit Evropian (BE) Josep Borrell kanë pasur një takim të përbashkët të liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe se fokusi ka qenë në tri tema.

“Të tria kanë të bëjnë me Malin e Zi. Njëra ka të bëjë me politikën e sanksioneve kundër Federatës Ruse, e dyta ka të bëjë me krizën energjetike dhe e treta ka të bëjë me sulmet kibernetike. Ne e shpenzuam pjesën më të madhe të kohës në krizën energjetike duke marrë parasysh që Mali i Zi ka pajtueshmëri 100% me BE-në. politikën e jashtme dhe nuk ka asnjë problem kur bëhet fjalë për politikën e sanksioneve.Kur është fjala për krizën energjetike, e cila po bëhet gjithnjë e më e madhe në Evropë, ne kishim një qëndrim mjaft të përbashkët të të gjitha vendeve, gjë që krijon njëfarë optimizmi, përkatësisht se ne kërkuam që nëse BE-ja fillon të mbështesë anëtarët e saj në lidhje me krizën energjetike, kjo mbështetje të arrijë në Ballkanin Perëndimor”, tha Abazoviç.

Ai tha se Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut janë në pozitë pak më të favorshme se vendet e tjera, por se kanë shprehur solidaritet dhe dëshirë për të ndihmuar së bashku.

“Kriza energjetike përfaqëson një krizë të ngjashme me atë kur ishte Covid, kur kishim nevojë për solidaritet. Besoj se tema të tilla, pavarësisht nga dallimet që ekzistojnë dhe që nuk kanë të bëjnë kryesisht me Malin e Zi, mund të çojnë në një bashkëpunim më të madh rajonal. Unë ndava e njëjta gjë me presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, mikun tonë hungarez, se Mali i Zi me të vërtetë mund të ndikojë në çështjet që lidhen me ekologjinë si një promovues i mirë i politikave të gjelbra sepse kriza energjetike nuk lindi vetëm për shkak të luftës, megjithëse është kryesisht për shkak të luftës, por edhe për shkak të ndryshimeve klimatike”, tha kryeministri.

Abazoviç shtoi se duhet të dimë se shkatërrimi i natyrës ka çmimin e vet, i cili ka qenë jashtëzakonisht i theksuar vitet e fundit.

“Vetëm me veprimin e përbashkët global të të gjithë liderëve botërorë që janë këtu dhe nga të gjitha vendet e këshillit që janë këtu mund të arrijmë disa rezultate. Mali i Zi është i gatshëm të marrë pjesë në të gjitha projektet e gjelbra, të japë kontributin e tij dhe të bëjë është më e mira si një vend që Kushtetuta e përkufizon si ekologjik, konfirmon simbolikisht dhe esencialisht se aty mbrohen vlerat universale të njerëzimit”, përfundoi Abazoviç.

I gjithë kontinenti europian është i përfshirë nga mungesat e energjisë që pas fillimit të pushtimit të Ukrainës nga Rusia, kjo pasi Rusia mbetet furnizuesi kryesor i saj me gaz. Duke marrë shkas nga sanksionet e vendosura nga BE ndaj Rusisë, të cilave i janë bashkuar dhe vendet e Ballkanit Perëndimor përveç Serbisë, Rusia fillimisht ka kërkuar pagesën e gazit në rubla dhe më pas ka bllokuar tubacionet që furnizonin vendet europiane.