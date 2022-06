A zgjidhet të shtunën presidenti i ri? Çfarë ndodh të premten

Pas dështimit të raundit të tretë për zgjedhjen e presidentit të ri të Shqipërisë, Partia Socialiste pritet të mbledhë gjatë ditës së premte Kryesinë.

Mbledhja pritet të mbahet rreth orës 17:00 dhe kjo lëvizje në radhët e socialistëve vjen në kuadër të raundit të katërt.

Tashmë janë socialistët që kanë në dorë zgjedhjen e presidentit dhe pritet që të dalin me emrin konkret.

Gjithashtu bëhet me dije se pas kryesisë do të ketë dhe një mbledhje të grupit parlamentar i Partisë Socialiste ku do të diskutohen emrat e më pas do të kalojë për votim. Ndërkohë të shtunën pritet të zhvillohet një seancë e posaçme për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit.

RENDI I DITËS: