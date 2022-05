A po përgatitet Rusia për një të ardhme pa Putinin?

The Hill

Çmimi politik i fatkeqësisë ushtarake të Rusisë në Ukrainë është rritur. Ndërsa rusët po kuptojnë gjithnjë e më shumë kostot njerëzore, strategjike dhe ekonomike të luftës së fundit të zgjedhur të Vladimir Putinit, pozicioni i presidentit rus po bie.

Për momentin, përdorimi i propagandës dhe represionit nga Putin ka arritur të mbajë larg kundërshtarët e tij vendas. Asnjë gazetë apo radio nuk guxon të thotë të vërtetën për luftën në Ukrainë. Edhe demonstruesit paqësorë kundër luftës mund të dënohen me 15 vite burg.

Megjithatë, represioni ka kufijtë e tij. E vërteta rreth politikës katastrofike të Putinit për Ukrainën, për shembull, nuk mund të fshihet nga prindërit, djemtë e të cilëve kthehen të plagosur nga lufta ose nuk kthehen fare, raporton abcnews.al.

Kur ata prindër dhe të afërmit e tyre, të flasin me fqinjët e tyre, historia e tyre do të besohet dhe do të dëgjohen.

Dhe histori të tilla do të ketë shumë. Nëse vlerësimet e fundit për më shumë se 20,000 ushtarë rusë të vrarë dhe më shumë se 60,000 të tjerë të plagosur janë të sakta, lufta në Ukrainë ka shkaktuar një numër më të madh viktimash sesa numri i viktimave që detyroi BRSS të tërhiqej nga Afganistani.

Presioni po rritet gjithashtu midis patriotëve rusë, të cilët po shqetësohen për koston e madhe strategjike të luftës.

Edhe përpara pushtimit të 24 shkurtit, gjeneral kolonel Leonid Ivashov, kreu aktual i Asamblesë me ndikim të të gjithë oficerëve të oficerëve në pension dhe rezervë, lëshoi ​​një deklaratë publike duke bërë thirrje për dorëheqjen e Putinit dhe paralajmëroi botën për katastrofën që do të pasonte.

Ivanshov një antiperëndimor padyshim që e dha deklaratën e tij duke e ditur se ajo pasqyronte mendimet e shumë ushtarakëve. Në fund të fundit, merrni parasysh humbjet strategjike të Rusisë. Ëndrra e Rusisë për të aneksuar Ukrainën tani është shkatërruar.

Suedia dhe Finlanda e mëparshme neutrale tani janë gati për t’u bashkuar me NATO-n dhe shtetet anëtare ekzistuese po rrisin shpenzimet ushtarake. Performanca e paaftë e ushtrisë ruse ka reduktuar ndikimin që vjen si rezultat i marrëveshjeve të tilla, raporton abcnews.al.

Lista vazhdon. Përfundimi i luftës, megjithatë, është se në një moment një sërë oficerësh të lartë ushtarakë, duke kuptuar rreziqet afatgjata të politikës së Putinit për Ukrainën, mund të arrijnë të besojnë se largimi i Putinit është i nevojshëm për të shmangur humbjet e Rusisë.

Në atë moment, ushtarët mund të fillojnë një kauzë të përbashkët me shërbimin e fuqishëm të inteligjencës të vendit, FSB, ose institucione të tjera, të cilët kanë arritur në të njëjtin përfundim. Në të vërtetë, thashethemet për këtë qëllim kanë qarkulluar tashmë në qarqet ruse dhe janë përhapur në shtypin britanik.

Interesi vetjak do të motivojë gjithashtu lëvizjet kundër Putinit. Konsideroni spastrimin e tij të fundit të më shumë se njëqind oficerëve të lartë të FSB-së dhe pasigurinë se kush do të jetë i radhës.

Më pas vinë oligarkët, të cilët mund të mos jenë të parët që dalin kundër Putinit, por nëse rritet vrulli për rrëzimin e tij, ata me siguri do ta bëjnë. E gjithë kjo do të thotë se një masë kritike e elitave ruse që duan të largohet Putini ka filluar të bashkohet.

Se kur dhe si do të realizohet një gjë e tillë mbetet për t’u parë. Për momentin, është ende e rrezikshme dhe e vështirë. Por ndërsa lufta në Ukrainë zgjatet, rasti për një udhëheqës të ri rus do të jetë më pranë realitetit se kurrë.

Kjo është arsyeja pse, ndoshta për herë të parë që kur Putin mori pushtetin në ditët e fundit të 1999, nuk është më e pamundur të mendosh një Rusi pa Putin./abcnews.al