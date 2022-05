A mund t’i përmbushë Brazili nevojat e botës për ushqim

Kur burri i Marizes, Porto vdiq papritur në vitin 2002, ajo mbeti me tre fëmijë të vegjël dhe një fermë bagëtish të rrënuar ekonomikisht, të cilën nuk e dinte se si ta drejtonte. E dëshpëruar, ajo iu drejtua Embrapa-s, instituti i kërkimit bujqësor i qeverisë braziliane, për ndihmë. Sot ferma e saj në shtetin e Goias është një model i njohurive teknike dhe produktivitetit. Misri rritet në tokë të thatë dhe të kuqe, të mbjellë mbi mbetjet e kokrrave të sojës të sezonit të kaluar. Pasi është korrur misri, bagëtitë vijnë për të kullotur.

Praktika që përdor zonja Porto – e cila kombinon bagëtinë, të korrat dhe pylltarinë – kërkon më pak tokë dhe mund ta bëjë një fermë pesë herë më produktive sesa një ekonomi mesatare braziliane. Ajo rikthen kullotat e degraduara, duke e bërë atë ideale për t’u përdorur në tokë të keqe. Megjithatë ky sistem është përqafuar ngadalë. Pavarësisht avantazheve të sistemit, ai është aplikuar në vetëm 18.5 milion hektarë, ose rreth 5% të tokës bujqësore.

Kjo është shqetësuese. Në katër dekadat e fundit, Brazili është transformuar nga një importues neto në eksportuesin e katërt më të madh të ushqimit në botë. Në vitin 2022 pritet të prodhojë 285 milionë tonë drithë, gjashtë herë më shumë se sasia që korri në vitin 1977. Megjithatë, bota është i prirur për më shumë.

Zinxhirët e zgjatur të furnizimit dhe mungesat e shkaktuara nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia po ushtrojnë presion mbi tregjet ushqimore. Edhe para luftës, Brazili eksportoi më shumë grurë në dy muajt e parë të këtij viti sesa në të gjithë vitin 2021. Por moti ekstrem dhe rritja e çmimeve të karburanteve dhe plehrave po e bëjnë më të vështirë për fermerët të plotësojnë kërkesën.

S’ka shi, s’ka drithëra

Shporta e bukës së Amerikës së Jugut po balancon gjithashtu ekosistemet e pasigurta. Fermat e bagëtive dhe sojës po shkatërrojnë pjesë të Amazonës. Përparimet në bujqësinë tropikale kanë ardhur gjithashtu në kurriz të gjysmës së pemëve të cerrados. Cerrado, i njohur si “vendlindja e ujërave”, ushqen tetë nga 12 pellgjet kryesore të lumenjve të Brazilit. Por kjo varet nga lagështia në ajër nga pyjet e shiut për furnizimin e tij me ujë. Pra, shpyllëzimi jo vetëm që shton ndryshimin e klimës. Ai gjithashtu minon kushtet e nevojshme për rritjen e ushqimit.

Përgjigjja ndaj këtyre sfidave kërkon risi. Në një urdhër ekzekutiv më 22 prill, presidenti Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara do të përpiqeshin të reduktonin importin e ushqimit të prodhuar në tokat e shpyllëzuara ilegalisht, siç është Amazona. Në sondazhe, rreth gjysma e konsumatorëve në vendet e pasura dhe me të ardhura të mesme thonë se ata e konsiderojnë qëndrueshmërinë kur blejnë ushqime dhe pije. Por a mund t’i përgjigjet bujqësia braziliane kësaj kërkese duke u bërë më e gjelbër, duke rritur gjithashtu furnizimin me ushqim?

Jair Bolsonaro, presidenti populist, ka mbikëqyrur rritjen e shpejtë të niveleve të shpyllëzimit dhe ligjet e dobësuara që mbrojnë bimësinë vendase. Megjithatë, të paktën në letër, plani i qeverisë së tij për bujqësinë është ambicioz. Ai synon të reduktojë emetimet në sektor me ekuivalentin e 1.1 miliardë ton dioksid karboni deri në vitin 2030. Një pjesë e planit përfshin zhvillimin e standardeve për atë që përbën “karbon të ulët”, “karbon neutral” ose “karbon negativ” për dhjetë mallra. Në vitin 2017, Brazili u bë vendi i parë në botë që krijoi një etiketë për mishin e viçit “neutral ndaj karbonit” ose me emetim zero neto.

Vetëm prodhimi i viçit përbën rreth 8.5% të emetimeve të gazrave serrë në botë. Brazili, si eksportuesi më i madh në botë i mishit të viçit, ka një nxitje të madhe për t’i etiketuar mallrat e tij “neutral ndaj karbonit”. Jo të gjithë janë të bindur.

Kërkimi për neutralitetin e karbonit po nxit ndryshime në të gjithë sektorin. Carapreta, një kompani mishi, zotëron tre ferma në Minas Gerais, në Brazilin juglindor. Në njërën, peshqit tilapia mbahen në depozita dhe uji në të cilin notojnë përdoret më pas në drithërat e fermës. Drithërat bëhen ushqim për kafshët, rreth 70,000 bagëti që ferma ther çdo vit. Mbetjet e mishit përpunohen për t’u kthyer ushqim peshku, ndërsa mbetjet e kafshëve shndërrohen në plehra dhe biogaz. Ky gaz ndihmon që ferma të jetë e vetë-mjaftueshme në energji të rinovueshme. E gjithë kjo, pretendon kompania, përfundimisht do ta bëjë fermën karbon-negative. Deri në vitin 2024, pronarët e Carapreta presin të kenë investuar 208 milion dollar.

Shporta e bukës

Dhe ekipi Carapreta është i prirur të inkurajojë më shumë konsum të mishit, jo më pak. “Është diçka që mund ta hani çdo ditë, është e mirë për ju dhe për mjedisin në tërësi”, thotë Gabriel Géo, shefi i marketingut. Por në hektarin që duhet për të kullotur një lopë Carapreta, një fermë mesatare braziliane mund të prodhojë 28 ton patate ose pesë ton misër.

Shumica e fermerëve brazilianë nuk kanë miliona për të investuar për të kënaqur konsumatorët e ndërgjegjshëm. Kjo përfshin fermat e vogla dhe të mesme të cilat prodhuan rreth dy të tretat e ushqimit sipas vlerës në vitin 2006, viti i fundit për të cilin ka të dhëna të disponueshme. Vetëm 15% e fermave braziliane raportojnë se kanë akses në kredi, sipas një studimi të Bankës Botërore. Është gjithashtu më e vështirë për fermat që të drejtohen drejt mallrave të ndryshme, si gruri, thotë Lygia Pimentel nga Agrifatto, një konsulencë.

Brazili gjithashtu importon 85% të plehrave të tij. Gati gjysma e tyre erdhi nga Rusia dhe Bjellorusia vitin e kaluar. Në mars, ministri i fermës tha se vendi ka vetëm pleh të mjaftueshëm deri në tetor, duke rritur mundësinë e një krize kur sezoni i mbjelljeve të fillojë në shtator. Fermerët e saj tashmë ushqejnë mbi 800 milionë njerëz dhe më lirë se prodhuesit e tjerë të mëdhenj. Por mbushja e të gjitha kupave që ka zbrazur Vladimir Putin është një detyrë shumë e madhe vetëm për Brazilin./The Economist