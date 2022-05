A mund të pinë gratë kafe, gjatë shtatzënisë?

Shumica e grave shtatzëna pyesin nëse mund të pinë kafe gjatë shtatzënisë.

Sipas gjinekologëve, gruaja shtatzënë nuk duhet të heqë dorë plotësisht nga kafeja.

Kolegji Amerikan i Obstetërve dhe Gjinekologëve (ACOG) raporton se konsumimi i moderuar i kafeinës (më pak se 200 mg në ditë) nuk duket të shkaktojë abort ose lindje të parakohshme!

Marrëdhënia midis kafeinës dhe kufizimit të zhvillimit të fetusit është e paqartë. Pra, mund të jetë në interesin tuaj më të mirë të reduktoni marrjen e kafeinës gjatë shtatzënisë.

Megjithatë, në çdo rast, nënat në pritje duhet të konsultohen me gjinekologun e tyre. Në fund të fundit, është ai që do t’i drejtojë dhe do t’u shpjegojë se çfarë duhet të bëjnë, pasi ai ka tablonë e plotë të shtatzënisë./albeu.com