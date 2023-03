A ka gënjyer Luzim Basha për dorëheqjen? Ja si përgjigjet Gazment Bardhi

Lulzim Basha rezulton zyrtarisht kryetar i Partisë Demokratike edhe pse ai ka dhënë dorëheqjen publikisht dhe është i vetmi person që mund ta çojë këtë parti në zgjedhje.

Në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ka qenë i ftuar Gazment Bardhi, i cili ka dhënë disa sqarime për atë që po ndodh në PD.

Ylli Rakipi e ka pyetur Bardhin se përse Lulzim Basha vijon të jetë kryetar i kësaj partie dhe përse ai ka lëshuar autorizime për ngjarje që do të ndodhnin një vit më pas dhe ka “parashikuar” që PD nuk do të kishte kryetar partie për 15 muaj.

Sipas deputetit, Basha ka patur kompetenca të lëshonte autorizime dhe se e ka bërë këtë, që partia të vijonte të funksiononte normalisht.

Rakipi e ka pyetur gjithashtu se përse autorizimi nuk është protokolluar në parti. Sipas Bardhit kjo gjë nuk është e nevojshme.

Debati në studio:

Ylli Rakipi: Lulzim Basha na paska gënjyer edhe për dorëheqjen. Si ka mundësi, si e shpjegoni ju?

Gazment Bardhi: Nuk ju ka gënjyer askush. Zoti Basha ka dhënë dorëheqjen në 21 mars 2022. Mënyra si e shtroni pyetjen, krijon perceptim sikur keni zbuluar këto dy ditë këtë realitet juridik që ndodhet në Gjykatën e Tiranës. Ju e dinit edhe më parë se kryetar rezultonte zoti Basha. Ka katër ditë që po tollovitet opinioni publik…

Ylli Rakipi: Ilir Meta thotë se ai të gënjen për orën. A e ka dhënë dorëheqjen me shkrim Lulzim Basha?

Gazment Bardhi: Zoti Basha ka dhënë dorëheqjen përpara kryesisë së PD, si një person publik që jep dorëheqjen para institucioneve të partisë. Nuk është hera e parë që një person jep dorëheqjen. Edhe zoti Berisha ka dhënë dorëheqjen në vitin 2013 dhe e ka bërë me deklaratë publike. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Basha në vitin 2022. Kryesia e partisë dhe institucionet e partisë kanë përgjegjësinë që pasi dorëhiqet kryetari i partisë të hapin procesin zgjedhor. Përse figuron ende zoti Basha? Nuk ka procedurë ligjore që një dorëheqje dërgohet për regjistrim në gjykatë. Në gjykatë kërkohen ndryshime me aktin e zgjedhjes së kryetarit të ri. Që një parti të konsiderohet e ligjshme, është kryetari i partisë. Nuk mund të jetë partia pa kryetar. Gjykata regjistron kryetarin e ri, duke fshirë kryetarin e vjetër. Edhe sikur kryesia e partisë ti drejtohej Gjykatës së Tiranës, nuk do të kishte gjyqtar që të mund ta regjistronte për një arsye teknike.

Ylli Rakipi: Larg qoftë kryetari i një partie ndërron jetë. Çfarë ndodh, shkon partia në zgjedhje me kryetar të vdekur?

Gazment Bardhi: Prandaj partia ka zëvendës të kryetarit dhe rregulla ligjore se cfarë ndodh në momentin kur kryetari nuk është në detyrë. Zoti Basha ka treguar përgjegjshmëri të lartë në raport me funksionimin e partisë. Në momentin që ka dhënë dorëheqjen, ka qenë proces i menduar javë përpara dhe ka lënë autorizimet e domosdoshme që me largimin e tij të mos merrte me vete funksionimin normal të PD.

Ylli Rakipi: Autorizimi që ka lëshuar zoti Basha për zgjedhjen e vitit 2023. Ky dokument, përse nuk është protokolluar në parti?

Gazment Bardhi: Sipas statutit të PD, aktet e protokollueshme janë vendimet e kryesisë ose Këshillit Kombëtar, ose urdhërat dhe udhëzimet e kryetarit. Nuk është rasti i tillë, ndaj nuk është protokolluar. Është regjistruar, ka datë dhe vulën e partisë.