A është mirë të flemë me kondicioner ndezur? Përgjigjen ekspertët

Ditët e mëparshme kemi qenë dëshmitarë të temperaturave tropikale dhe një ndryshim të papritur të motit. Temperaturat maksimale variuan deri në 36 gradë celcius dhe më e keqja është gjatë natës kur mezi flini për shkak të vapës. Në dëshirën për t’u ftohur, shumë veta i ndezin kondicionerët në vetëm 20 gradë, edhe pse jashtë është 15 gradë më lart dhe ndonjëherë kondicionerët punojnë pa ndërprerje.

Mjekët këshillojnë se kjo nuk është e shëndetshme dhe se temperatura duhet të rregullohet në mënyrë që diferenca jashtë të mos jetë më shumë se disa gradë, maksimumi deri në tetë. Mirëpo, duke qenë se situata nuk është më e mirë as gjatë mbrëmjes, shumë po pyesin se si ta freskojnë banesën, e të mos zgjohen të nesërmen me muskuj të ngurtësuar.

Biserka Obradoviq ka shpjeguar se si të ftohen dhomat dhe ka shpjeguar pse nuk është mirë të lihet kondicioneri i ndezur gjatë natës, edhe pse temperatura është e padurueshme edhe në atë kohë.

“Ne nuk mund të flemë me kondicioner ndezur nëse është në dhomën e gjumit, por para se të flini është e nevojshme të ftohen dhomat, domethënë të ndizni kondicionerin në një dhomë tjetër ose të ftohni dhomën e gjumit nëse pajisja është në të dhe më pas fikeni”, tha ajo.

Prandaj, kondicioneri nuk duhet të funksionojë gjithë natën në dhomën ku flini, por është në rregull nëse është në dhomë tjetër dhe ajri i ftohur arrin në atë ku flini.

“Nëse kemi një kondicioner në dhomën tonë të gjumit, atëherë duhet të freskojmë apartamentin dhe më pas të fikim pajisjen, nëse na zë gjumi atëherë mund të ngrijmë, sepse rreth 90 për qind e njerëzve të tillë shkojnë te mjeku. E gjithë kjo vlen për foshnjat dhe për pacientët kronikë, por është shumë e rëndësishme që klima të pastrohet”, ka shpjeguar Obradoviq.

Ajo që shumë harrojnë dhe e konsiderojnë si një artikull të panevojshëm është pastrimi i kondicionerit, gjë që është shumë e gabuar, sepse një kondicioner i papastër mund të shkaktojë probleme tek astmatikët, fëmijët dhe të gjitha ato grupe të ndjeshme, por sigurisht që mund të shkaktojë problem edhe për një person të shëndetshëm.

“Së pari duhet pastruar kondicioneri sepse ka shumë baktere që mund të shkaktojnë pneumoni, nga ana tjetër nuk duhet ta mbajmë temperaturën me diferencë të madhe, duhet të jetë vetëm disa gradë ndryshe. Tjetra është se të gjithëve na pëlqen të ftohim dhomat nën 20, por kjo nuk është absolutisht e shëndetshme për shumë arsye. Nuk është i ftohtë natyral, nëse kemi një rrymë ajri në dhomën e gjumit që mund të prekë pjesë të ndryshme të trupit. Kondicioneri është një lloj rryme ajri në një zonë të vogël, kështu që shpesh ndodh inflamacioni dhe ngurtësimi i muskujve, sepse klima ndikon drejtpërdrejt në trupin tonë”, tha Obradoviq.

Në mënyrë që apartamenti të jetë më i freskët gjatë ditës, është e rëndësishme që dhomat të freskohen herët në mëngjes dhe të futet sa më shumë ajër i pastër. Për pjesën tjetër të ditës, temperatura në dhomë nuk duhet të jetë më e ulët se 22 gradë, ndërsa në mbrëmje para se të flini, ftohni dhomat dhe fikni kondicionerin.

“Nëse temperatura në banesën tonë është nën 22 gradë në dimër, ne thërrasim termocentralin, sepse mendojmë se ngrohja jonë nuk është e duhur dhe tani i ftojmë dhomat deri në atë temperaturë. Banesa duhet të ftohet si në dimër”, ka theksuar Obradoviq.

Përdorimi jo i duhur i kondicionerit mund të shkaktojë një sërë problemesh shëndetësore, të cilat veçanërisht kanë të bëjnë me personat e ndjeshëm dhe pacientët kardiovaskular dhe përveç problemeve kardiake, nuk duhet të harrojmë se ngurtësimi i muskujve të fytyrës dhe dhimbjet e qafës mund të shfaqen pas bllokimit të muskujve në të ftohtë.

Kjo është arsyeja pse mjekët kujtojnë se kalimi nga një mjedis i ngrohtë në atë të ftohtë dhe anasjelltas nuk duhet të bëhet papritur dhe këshillojnë që kur dilni nga një dhomë e ftohur, të kaloni një kohë të shkurtër në një dhomë të paftohur në mënyrë që trupi të përshtatet me kërcimin e papritur i temperaturës.

Tomislav Kostiq, drejtor i Klinikës për sëmundje kardiovaskulare të Spitalit Universitar të Nishit, thotë se ndryshimet ekstreme të temperaturës nuk janë të mira për sistemin kardiovaskular, madje edhe për njerëzit e shëndetshëm, e veçanërisht për pacientët kronikë.

Enët e gjakut reagojnë si ndaj të ftohtit ashtu edhe ndaj nxehtësisë, duke u tkurrur dhe zgjeruar, ne e dimë se temperaturat e ulëta kontraktojnë enët e gjakut, dhe se ato zgjerohen në nxehtësi. Në përgjithësi, ne këshillojmë pacientët kronikë që të mos dalin jashtë në muajt e verës nëse nuk duhet të nga ora 11:00 deri në 16:00 dhe në këtë mënyrë do të shmangin ndryshimet e temperaturës. Megjithëse variacionet ndikojnë negativisht tek pacientët kronikë, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që nëse dikush ka probleme me zemrën ose sistemin kardiovaskular, do të ketë probleme për shkak të ndryshimeve të temperaturës, por këshillohet patjetër kujdes për të gjithë” , deklaroi Kostiq.

Edhe më të rinjtë duhet të kursehen nga goditjet e temperaturës, dhe kjo vlen kryesisht për foshnjat që janë veçanërisht të ndjeshme.

“Fëmijët janë një kategori e ndjeshme, gjithçka që vlen për popullatën e moshuar dhe të rriturit vlen edhe për fëmijët, vetëm me një nivel të shtuar të kujdesit. Mos i ekspozoni ndaj ndryshimeve të temperaturës”, theksoi Kostiç.