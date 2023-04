A është akullorja e mirë për shëndetin?

Por në atë që do të jetë lajm i mirëpritur për shumë njerëz, një historian i shëndetit publik amerikan ka zbuluar se si studime të shumta gjatë disa dekadave kanë gjetur në mënyrë të përsëritur përfitime të mundshme misterioze shëndetësore të ëmbëlsirës së ngrirë – vetëm për t’u anashkaluar nga shkencëtarët.

Në një artikull për revistën Atlantic, David Merritt Johns tha se fillimisht filloi të shqyrtonte pretendimet verën e kaluar, pasi dëgjoi për disa kërkime të vitit 2018 nga një student i doktoraturës në Harvard, i cili kishte zbuluar se ngrënia e gjysmë filxhani (64 g) akullore në ditë u shoqërua me një rrezik më të ulët të problemeve të zemrës për diabetikët.

Mark Pereira, epidemiologu që e lexoi analizën, i tha Johns se pavarësisht analizave të plota: “Unë ende sot e kësaj dite nuk kam një përgjigje për të”.

Pereira zbuloi se ëmbëlsirat me bazë qumështi si akullorja ishin të lidhura me shanse të reduktuara shumë për të zhvilluar sindromën e rezistencës ndaj insulinës (një pararendës i diabetit) te njerëzit me mbipeshë, por përfitimet e supozuara shëndetësore nuk u publikuan. Shkencëtarët preferuan të fokusoheshin në përfitimet e supozuara shëndetësore të kosit.

“A mund të jetë e vërtetë ideja se akullorja është metabolike mbrojtëse? Do të ishte goxha befasuese. Megjithatë, ka të paktën disa pika në favor të tij”, shkruan Johns, duke përmendur indeksin glicemik të akullores, i cili është më i ulët se orizi, kafeja dhe përfitimet e supozuara të produkteve të qumështit ku membrana është e paprekur.

Por gjetjet deri më tani kanë marrë një pritje paksa të ftohtë në Britani. “Si një mjek akademik i shëndetit publik, nuk do të nxitoj për të ngrënë më shumë akullore bazuar në këtë hulumtim”, tha John Ford, mjek akademik i shëndetit publik dhe lektor i lartë klinik në Universitetin Queen Mary në Londër.

“Ka shumë shpjegime të tjera të mundshme – mund të jetë që njerëzit kanë më shumë gjasa të kenë një akullore për t’u freskuar pas një shëtitjeje ose ndonjë stërvitje, ose mund të jetë që njerëzit që priren të zgjedhin akulloren si ëmbëlsirë në vend të kësaj. Një tortë me çokollatë me kalori të lartë ka gjithashtu të ngjarë të zëvendësojë ushqime të tjera me yndyrë të lartë”.

Do të ishte interesante të shikonin llojet e njerëzve që kishin më shumë gjasa të hanin akullore dhe zgjedhjet e tjera të stilit të jetesës që ata bënë, shtoi Ford.

Dr Duane Mellor, një lektor i lartë dhe dietolog në Shkollën Mjekësore Aston, paralajmëroi kundër përfshirjes në përfitimet shëndetësore të një lloji të vetëm ushqimi dhe paralajmëroi për pasaktësinë e mundshme të studimeve të marrjes së ushqimit, të cilat zakonisht kryhen duke përdorur pyetësorë.

Ai tha: “Problemi në fund të fundit është se ne përpiqemi të lidhim një efekt shëndetësor ose përfitim me një ushqim të vetëm, kur në realitet hamë një shumëllojshmëri ushqimesh dhe është i gjithë modeli ynë dietik ai që ka rëndësi”.

Mellor pranoi, megjithatë, se akullorja “mund të përmbajë disa lëndë ushqyese që mund të jenë të dobishme”, si kalciumi, dhe se kishte një indeks të ulët glicemik, por se ky ka të ngjarë të tejkalohet nga përmbajtja e sheqerit dhe kalorive.

“Pra, në përgjithësi, ne nuk duhet ta konsiderojmë akulloren si një ushqim të shëndetshëm, vetëm diçka që mund të shijohet në sasi të vogla si pjesë e një modeli të përgjithshëm diete shëndetësore”, tha ai.