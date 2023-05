A e uroi Megi për fitoren në BB VIP, përgjigjet Luizi: E di që i është bërë qejfi

Luizi është i ftuari special mbrëmjen e sotme në “Më Lër Të Flas”, ku ka dhënë intervistën e parë pas daljes nga BBVIP.

I pyetur nga Donaldi dhe Romeo nëse e ka uruar ish-partnerja e tij, Megi Topalli për fitoren e “Big Brother VIP”, Luizi tha se nuk ka marrë mesazh urim nga ajo, por e di se i është bërë qefi.

“Në të kaluarën zgjodha zemrën dhe jo mendjen, sepse po të kisha zgjehdur mendjen do ishte ndryshe. Me gjithë respektin që kam për atë vajzë gjërat shkuan ashtu. Nuk më ka uruar për fitoten në BBVIP, por me aq sa e njoh, e di që i është bërë qefi. Ne jemi larguar pa hatërmbetje, nuk kemi mbajtur kontakte.”– tha Luizi.