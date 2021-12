A duhet të hani mëngjes kur nuk jeni të uritur?

Mëngjesi jep energjinë e nevojshme për të nisur dhe për t’u ndjerë më energjik gjatë ditës. Shumë njerëz preferojnë ta nisin ditën me një kafe duke anashkuar vaktin e mëngjesit. Por a duhet vërtet të hamë mëngjes edhe nëse nuk jemi të uritur. Sipas hulumtimeve, ky vakt ofron një sërë përfitimesh:

Përfitoni dhe qëndroni të dobët

Ngrënia e një vakti në mëngjes është një zakon i shëndetshëm. Hulumtimet tregojnë se ata që hanë rregullisht mëngjes kanë tendencë të jenë më të dobët dhe ata që ndjekin një dietë janë më të suksesshëm në humbjen e peshës.

Është ushqyes

Njerëzit që zakonisht hanë mëngjes gjithashtu marrin më shumë fibra, kalcium, vitamina A dhe C, riboflavinë, zink dhe hekur dhe më pak yndyrë dhe kolesterol dietik. Ndoshta kjo është për shkak se ata hanë shpesh drithëra, të pasura me vitamina dhe minerale, dhe fruta, të cilat natyrisht janë të pasura me lëndë ushqyese.

Shëndeti i zemrës

Një studim ka treguar se njerëzit që nuk hanë mëngjes janë më të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Një vakt i shëndetshëm që në fillim të ditës luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve.