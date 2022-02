A do t’i japë fund pandemisë varianti Omicron? Bill Gates bën parashikimin

Themeluesi i “Microsoft”, Bill Gates, që është njëkohësisht një nga njerëzit më të pasur në botë, është shprehur se, sipas tij numri i të infektuarve me koronavirus në disa vende do të ulet pas valës së Omicron dhe më pas, koronavirusi do të trajtohet si një grip sezonal.

“Ndërsa bota po kalon valën Omicron, sistemet shëndetësore do të përballen me shumë sfida. Rastet më të rënda po shfaqen tek njerëzit e pavaksinuar. Sapo Omicron të kalojë, rastet do të jenë më të pakta, kurse koronavirusi do të trajtohet më shumë si një grip sezonal”, ka shkruar Gates në Twitter.

Ai ka folur gjithashtu edhe për vaksinat dhe efektivitetin e tyre, ku është shprehur se duhet të kenë një rezultat dhe efekt për periudha të gjata.

“Ne kemi nevojë për vaksina që parandalojnë infektimet e përsëritura dhe që duhet të jenë rezultative për shumë vite”, është shprehur Gates.

Mbi origjinën e koronavirusit, milioneri shkruan se ka prova që ai është transmetuar te njerëzit nga një specie tjetër.

“Në të ardhmen do të ketë shpërthime të ngjashme sëmundjesh që do të transmetohen nga specie të tjera, kështu që ne duhet të investohemi për t’u përgatitur kundër tyre”, tha ai./albeu.com/