A do të zbardhet vendi nga dëbora? Moti javën e parë të muajit dhjetor, meteorologia zbulon kur rikthehen reshjet

Që nga pasdita e të enjtes që lam pas, e në vazhdim presim stabilizim të kushteve të motit. Të paktën deri nga data 5 dhjetor, mbase edhe përtej datës 5. Kryesisht për zonat veri-perëndimore.

Por gjatë kësaj periudhe nuk do të mungojnë totalisht reshjet, por sasia e tyre do të jetë krejt e paktë dhe e papërfillshme. Do të jenë vetëm 2 ditë të cilat janë dita e diel edhe dita e hënë të cilët do të kenë momente të shkurtra me pika shiu. Kryesisht në mbrëmje dhe në mesantë.

Në zonat malore do të ketë reshje dëborë. Në veri-lindje dhe në lindje të territorit.

Do të ketë mjaftueshëm ditë me diell dhe kryesisht mesdita është ajo që do të favorizojë rikuperimin e zonave të përmbytura, për shkak të temperaturave që do te jëni 12-15 gradë celcius.

Mëngjeset paraqiten mjaft të freskëta edhe në ato zona.

Nuk priten ndryshime në tablon termike. Mëngjeset mbesin të ftohta. Deri 4-5 ditët e para të dhjetorit nuk pritet ndryshime të situatës. Shirat në vend do të jenë të pakta dhe në zonat malore flokët e dëborës do të jenë të pakta.

Gjithashtu meteorologia Tanja Porja përmendi se pas 10 ditëshit të parë të dhjetorit pritet një sistem i fuqishëm me vranësira, të ngjashme me reshjet që sapo kaluam./albeu.com.