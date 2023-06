A do të ndodhë mrekullia? Asnjë shenjë nga eksploruesit e Titanikut, çfarë po ndodh mijëra metra nën ujë

Ekipet e kërkimit janë në garë me kohën për ta gjetur nëndetëse që është zhdukur sa ka qenë duke u zhytur në drejtim të pjesëve të fundosura të Titanikut, ditën e diel.

Kontakti me nëndetësen ka humbur rreth një orë e 45 minuta, pas nisjes së zhytjes në Oqeanin Atlantik.

Ekipet që kërkojnë për nëndetësen e zhdukur “kanë nevojë për një mrekulli” për ta gjetur atë përpara se të mbarojnë furnizimet me oksigjen, tha një eksplorues i thellësisë së deteve, për CNN.

“Lajmi i mirë atje është se mrekullitë mund të ndodhin,” tha David Gallo, këshilltar i lartë për Iniciativat Strategjike në RMS Titanic Inc.

“Ne duhet të mos mendojmë për orën gjatë gjithë kohës dhe thjesht të ecim sa më shpejt që të jetë e mundur. Është e vështirë sepse oqeanet janë të zeza, ju mund të përdorni vetëm tingullin për të imazhuar në mënyrë efektive dhe duhet të jeni pak a shumë në majë të objektit për ta parë atë”, tha ai.

Ndërkohë, David Scott-Beddard, CEO i kompanisë së ekspozitës Titanic, Ëhite Star Memories Ltd, i tha CNN se tragjedia “pa dyshim” ka ndikuar në mundësitë për të vizituar dhe studiuar rrënojat.

“Shanset që ndonjë kërkim i ardhshëm të kryhet mbi rrënojat e Titanikut janë jashtëzakonisht të vogla. Ndoshta jo gjatë jetës sime,” tha Scott-Beddard për “Early Start” të CNN.

Nëndetësja e fuqishme që mund të dërgojë fotografi nga thellësia

Victor 6000, një nëndetëse e operuar nga instituti francez i kërkimit Ifremer, ka mbërritur në zonën e kërkimit.

Duke punuar në turne katër-orëshe, një ekip prej dy pilotësh do të lundrojë dhe kontrollojë lëvizjen e tij nga një dhomë kontrolli në bordin e anijes sipërfaqësore, Atalante.

Do të jetë gjithashtu një person i tretë në dhomën e kontrollit që do të ndihmojë me misionin. Ata mund të jenë nga roja bregdetare kanadeze ose nga kompania që operon nëndetësen e zhdukur Titan.

Dritat dhe kamerat që Victor 6000 ka në bord do t’i mundësojnë ekipit në anijen sipërfaqësore të shohë në kohë reale se çfarë është në dyshemenë e oqeanit në një distancë afërsisht të barabartë me një fushë të vogël tenisi.

Nëndetësja franceze ka gjithashtu dy krahë mekanikë të aftë për manovra jashtëzakonisht delikate si prerja ose heqja e mbeturinave.

Atmosfera në bazën e tyre në jug të Francës është e qetë. Ata e dinë se ekipi që operon Victor 6000 në Atlantik është jashtëzakonisht me përvojë.

Ku mund të ndodhet nëndetësja Titan?

Kërkimi për Titanin po rezulton i vështirë. Nëndetësja mund të jetë në ujë ultra të thellë pasi është në gjendje të arrijë një thellësi prej 4000 m, mjaftueshëm për të arritur në mbytjen e Titanikut që shtrihet në 3800 m nën sipërfaqe.

Sinjalet e radios dhe GPS-it nuk mund të udhëtojnë nëpër ujë, prandaj për kërkimin po përdoren automjete me operim në distancë (ROV).

Zhytësja franceze Victor 6000, e cila po përdoret në këtë fazë, është në gjendje të arrijë në shtratin e detit dhe të transmetojë imazhe në sipërfaqe si dhe të kryejë manovra jashtëzakonisht delikate si prerja ose heqja e mbeturinave.

Anijet e përfshira në kërkim

Operacioni i kërkimit përbëhet nga agjenci amerikane dhe kanadeze, marina dhe firma tregtare në det të thellë po ndihmojnë të gjitha operacionin e shpëtimit, i cili po drejtohet nga Boston, Massachusetts.

Ata të gjithë kanë aftësi të ndryshme, dhe ja çfarë dimë për secilën prej tyre:

Deep Energy – Anije komerciale për vendosjen e kabllove me dy ROV që mund të funksionojnë deri në 3,000 m (10,000 ft)

Atlantic Merlin – anije kanadeze furnizimi në det me sistem çikrik 4000 m. Mban ROV por nuk dihet se sa thellë mund të funksionojnë

Skandi Vinland – Anije mbështetëse nënujore me dy ROV, por nuk dihet se sa thellë mund të funksionojnë

L’Atalante – Anije franceze që shkon në vendngjarje me një ROV që mund të operojë në thellësi të rrënojave të Titanikut

Horizon Arctic – Anije tregtare e ngarkuar me pajisje mbështetëse

Glace Bay – Anija detare kanadeze që mban dhomën e dekompresimit dhe e gatshme për të ofruar ndihmë mjekësore

John Cabot – Anije kërkimore shkencore me aftësi kërkimi sonar të operuar nga Roja Bregdetare Kanadeze