A do të mbyllen shkollat nga infektimet? Rakacolli përgjigjet “prerë”

Infektimet me Covid kanë shënuar shifra rekord në vendin tonë, ku pas hyrjes së variantit të ri janë me mijëra të prekur.

Aktualisht vendi po kap 1 700 – 1 900 raste të reja me koronavirus dhe nisur nga kjo Komiteti Teknik i Ekspertëve po organizon një mbledhje lidhur me masat e reja që pritet të ndërmerren.

E pyetur nëse do të ketë mbyllje të shkollave, kryetarja e Komitetit të Eskpertëve, Mira Rakacolli tha se treguesit nuk janë të tillë që të detyrojnë mbylljen e shkollave, megjithatë sipas saj, situata do të ndiqet në vijim dhe do të veprohet në varësi të saj.

“Sot për sot indikatorët nuk këshillojnë që të ketë mbyllje të shkollave. Megjithatë, situata do të ndiqet hap pas hapi, ashtu sic edhe masat e tjera në lidhje me dinamikën e situatës epidemioligjike. Nëse do të ketë tregues që na çojnë në një vendim të tillë, atëherë do ta rishikojmë”, tha ajo.

Ndërkohë, mjekja Najada Çomo tha se te Infektivi janë të shtruar 130 pacientë, ku 12 për qind e tyre janë në gjendje kritike. Ajo u shpreh se të gjithë të shtruarit janë të pavaksinuar duke i bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen.

Hapi tjetër drejt parashikimit të tërmeteve do të jetë aplikimi i të njëjtës qasje ndaj një gabimi të vërtetë gjeologjik, në këtë rast ndoshta San Andreas. Ekipi i Dr Johnson do të shohë nëse kjo është e mjaftueshme për të penguar ngjarjet që nuk përfshihen në të dhënat e trajnimit. Ai përmend tërmetin me magnitudë gjashtë ballë në Parkfield në vitin 2004.

Aktualisht, aspiratat e Dr Johnson janë të kufizuara në parashikimin se kur mund të ndodhë një tërmet i afërt. Megjithatë, nëse me të vërtetë mund të parashikohet koha, kjo me siguri do të stimulojë përpjekjet për të parashikuar edhe këto kritere të tjera. Ai shpreson për rezultatet fillestare në tre deri në gjashtë muajt e ardhshëm, por paralajmëron se mund të zgjasë më shumë se kaq, raporton abcneës.al

Megjithatë, nëse këto rezultate janë vërtet premtuese, pa dyshim që do të ketë një rritje në numrin e ekipeve të tjera në mbarë botën që do të përpiqen të bëjnë të njëjtën gjë, duke përdorur të dhëna historike për të vërtetuar teknikën.

Edhe nëse gjithçka nuk funksionon si duhet, Dr Johnson me siguri do të na sigurojë një pamje më të mirë të tërmeteve të mëdha.

Por nëse, ky eksperiment funksionon, do të ishte një zbulim tronditës./albeu.com/