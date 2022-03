A do bashkëpunoni me Berishën nëse zgjidhet kryetar i PD? Rama “shtang” gazetarët me përgjigjen (VIDEO)

Kryeministri Edi Rama gjatë një interviste me gazetarët në selinë e Partisë Socialiste, është pyetur nëse do të bashkëpunojë me Sali Berishën nëse ai zgjidhet kryetar i Partisë Demokratike, lidhur me emrin e presidentit të ri.

Rama e shmangu disa herë këtë pyetje, por në fund u përgjigj me ironi se nuk flet të të vdekurit, duke etiketuar Berishën si të tillë.

“Aha unë flas për të gjallët, e ju flisni për të vdekurit”, u shpreh Rama pas pyetjes./albeu.com/