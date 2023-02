“900 euro, më pak s’bëhet”, zbardhen përgjimet e efektivëve të Rrugores që merrnin ryfshfet për patentat e pezulluara

Eljo Piçoku, Shefi i Seksionit për Shërbimet Ekonomike dhe Personelin në Komisariatin e Policisë Rrugore në Tiranë dhe oficeri Amarido Lika, me detyrë Trupë Shërbimi Nd/Specialist pranë Seksionit të Parandalimit dhe Sigurisë në Linjat jashtë qytetit, po në ‘Rrugoren’ e Tiranës janë arrestuar dhe janë lënë në burg nga GJKKO.

Ata akuzohen se kanë marrë përfitime të paligjshme dhe u kanë premtuar dhe siguruar qytetarë të ndryshëm, drejtpërdrejt apo mes personave të tjerë, që do t’ju kthenin para afatit të pezullimit lejet e drejtimit të pezulluara sipas Kodit Rrugor.

Sipas dosjes hetimore, Amarildo Lika dhe Eljo Picoku u merrnin deri në 1 mijë euro, drejtuesve të automjeteve për t’i rikthyer patentat e pezulluara.

Është zbardhur një prej rasteve të dosjes hetimore, ku nga përgjimet ka rezultuar se shtetasit S.T i kërkohen 900 euro për t’I rikthyer patentën e pezulluar për 6 muaj.

Pjesë nga dosja hetimore:

-Shtetasi S.T, me cilësinë e personit që ka dijeni për rrethanat e hetimit, deklaron se ka kontaktuar me shokun e ti, shtetasin Revi Osmani, te cilit githashtu ja kishin pezulluar patentën, por e kishte rimarrë pasi kishte njohje me punonjës të policisë. Nga ky komunikim rezulton se leja e drejtimit është marrë me date 05.11.2022 dh për këtë gjë është paguar vlera prej 900 euro.

“R.O : “O Zio sa muaj ta kanë heq, 6 muaj?”

S.T: 6

R.O: 900 euro

R.O: Më pak s’behet se 100 i ka ul se spo merr kafe ai sekseri

R.O: Se 1000 e kan si norm

R.O: Se esht 6 muaj prnd

S.T: Shume fare o vlla

R.O: Pse shum jan se esht 6 muaj

S.T: Po kur e merr psh ai

T.S: Ta takonim n sot

R.O: Un për vete pagova 500 euro per 3 muaj qe ma hoqen

R.O: Ti me 6

S.T: Po ok po per sa e merr dmth

R.O: S’di

R.O: Nga sistemi hiqet pa merak

S.T: Po ok e takojm dot sot

R.O: Per me e taku se takojm dot se nuk do qe t’dihet se kush esht

R.O: Dhe ja jap njeriut t vet kafen

R.O: Se ai esht brenda te drejtoria rrugores

S.T: Marr vesh

S.T: O vlla thjesht kam hall sa e sigurt eshte se s’jan pak lek

R.O: E un x vete se kam taku vet vec ja kam dhon nje kusho lekt e osht marr ai se s’ka besim te tjeret

R.O: 10000% e sigurt*

R.O: Kshu sbesoja as un

R.O: Po vec kur m sollen patenten te dyqani

S.T: Ok

S.T: Ku te te takoj une

R.O: (i dergon nje foto te procesverbalit te konstatimit te shkeljes me numer serie 3151206, me sanksion gjobe 35 000 leke dhe mase plotesuese pezullim drejtimi 3 mua)

R.O: A Ni posht pallatit tat

S.T: Ku te duash vila ja te marr leket

R.O: He se tak posht pallatit tat see jom m afer

R.O: Sa t’me bej rruga nga Kamza

S.T: Ok

R.O: 6 min jm aty

