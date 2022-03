9 shenja të fshehura që tregojnë se jeni të pasigurt për veten

Pasiguria dhe mungesa e vetëbesimit mund të vërehen jo vetëm në bazë të sjelljes së një personi, por edhe në bazë të mënyrës sesi ai flet me njerëzit e tjerë.

Ndrojtja është e lidhur ngushtë me këtë kompleks, ndaj është e rëndësishme që të punoni për t’u bërë më të sigurt në veten tuaj.

Për të qenë në gjendje të punoni me këtë problem, është e rëndësishme që fillimisht të vini re shenjat e vogla sekrete që tregojnë se keni një kompleks me vlerë më të ulët.

Këta janë tregues se ju keni mungesë besimi në vetvete:

1. Jeni tepër të ndjeshëm ndaj kritikave dhe keni reagime të dhunshme

Çdo gjë që dëgjoni e merrni shumë seriozisht dhe si “sulm” ndaj jush. Para së gjithash, ju duhet të mësoni të pranoni kritika konstruktive , si dhe të vini re kufirin kur dikush thjesht bën shaka me ju dhe kur ju kritikon vërtet.

2. Asnjëherë nuk pajtoheni me mendimin e të tjerëve dhe vazhdimisht vini në dukje të metat e të tjerëve

Për të ngritur veten, ju vazhdimisht po tregoni gabimet ose të metat e njerëzve të tjerë. Ju nuk dini si të fitoni besimin dhe lavdërimet e dikujt tjetër me veprimet tuaja, por gjithmonë e bëni këtë në kurriz të të tjerëve.

3. Kur jeni në një shoqëri të madhe, përpiquni të mos bini në sy

Ju shpesh përkuleni në një pozicion të rehatshëm dhe uleni në cep të dhomës, ndërsa miqtë tuaj ulen në një tavolinë. Mundohesh të mos biesh në sy, sidomos kur në dhomë ka një numër të madh njerëzish.

4. Gjithmonë përpiquni t’i kënaqni të gjithë, edhe nëse kjo bie në kundërshtim me qëndrimet tuaja

Ndërkohë që mund të mendoni thellë se është e gabuar ta bëni këtë, prapëseprapë dëshironi t’i kënaqni të gjithë, edhe nëse kjo është në dëmin tuaj. Ju duhet të ngriheni për veten tuaj një herë dhe të vendosni nevojat tuaja në radhë të parë.

5. Shpesh silleni të ftohtë dhe të painteresuar

Në fakt mund të jeni të interesuar, por ju jepni përshtypjen e kundërt sepse nuk mund ta hidhni kurrë hapin e parë. Ju dyshoni në veten tuaj, në veprimet dhe qëndrimet tuaja dhe nuk mund të qëndroni para asaj që ndjeni dhe dëshironi.

6. Nuk mund të ruani kontaktin me sy kur flisni me dikë

Jeni i turpshëm dhe kur flisni me dikë, gjithmonë shikoni larg. Nuk mund të mbani kontaktin me sy për më shumë se 5 sekonda, sepse ndiheni shumë shpejt në siklet.

7. Shmangni kontaktet me njerëzit dhe mos dilni shpesh

Ju pëlqen më shumë kur jeni në katër muret tuaja dhe pa shumë njerëz. Në një shoqëri më të madhe, ju ndiheni të pakëndshëm, sikur të gjithë po ju shikojnë ose po flasin për ju.

8. Ju tundni kokën dhe thoni se jeni dakord me diçka me të cilën në fakt nuk jeni dakord, vetëm për të shmangur konfliktin

Ju shmangni konfliktin me çdo kusht. Ju mund të keni mendim të kundërt nga ai që ka bashkëbiseduesi juaj, por nuk doni t’ia thoni këtë, thjesht tundni kokën dhe konfirmoni fjalët e tij. Është shumë e rëndësishme që të mësoni në kohë për të mbrojtur pikëpamjet tuaja sepse do t’ju sjellë dobi si në punë ashtu edhe në jetën tuaj private.

9. Jeni vazhdimisht në kërkim të afirmimit për gjithçka që bëni, si në punë ashtu edhe në aspekte të tjera të jetës

Ju thjesht nuk jeni të sigurt në veten tuaj dhe gjithçka përkeqësohet kur merrni kritika. Ato janë shumë të vështira për t’u duruar dhe gjithmonë keni nevojë për mendimin e dikujt tjetër për një situatë të caktuar, si dhe këshilla se çfarë të bëni në të ardhmen dhe si të silleni. /albeu.com/