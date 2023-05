9 shenja që tregojnë se jeni shumë më të zgjuar se sa mendoni

Sa i zgjuar mendoni se jeni? Ose më mirë, sa inteligjent? Ne e kërkojmë këtë sepse mund të jeni më shumë nga sa mendoni.

Me arsimin në shumë vende të botës perëndimore që kanë baza shumë specifike dhe sisteme strikte, inteligjenca është lidhur me zgjidhjen e shpejtë të ekuacioneve, të qenit student i mirë, të fitosh një universitet tëmirë ose të mësosh diçka përmendësh shpejt.

Por në realitet, e gjithë kjo nuk ka aq shumë rëndësi për një person inteligjent. Nuk është e nevojshme të jesh profesor, shkencëtar apo doktor që të jesh i zgjuar. Në fakt, në shumicën e rasteve, puna juaj nuk ka të bëjë fare me inteligjencën tuaj.

Siç u tha nga Dr. Catherine Jackson, psikologe klinike e licencuar dhe neuroterapiste e certifikuar, një person shumë inteligjent është ai që është fleksibël në të menduarit e tij dhe mund t’i përshtatet ndryshimeve, mendon përpara se të flasë ose veprojë dhe është në gjendje të menaxhojë emocionet e tij në mënyrë efektive.

9 shenja që na tregojnë se jeni më i zgjuar (ose më mirë, inteligjent) nga sa mendoni

Megjithëse inteligjenca vjen në shumë forma, njerëzit shumë inteligjentë shpesh shfaqin karakteristika që i bëjnë ata të dallohen. Pra, nëse jeni kurioz se sa i zgjuar jeni, le të shohim disa prej tyre.

Keni ndjeshmëri

Empatia dhe dhembshuria e vërtetë, të cilat janë pjesë e inteligjencës emocionale, dhe mirëkuptimi, të cilat janë pjesë e inteligjencës njohëse, janë të lidhura drejtpërdrejt. Kjo në thelb na tregon se nëse vazhdoni me zemrën tuaj, ka një probabilitet të lartë që edhe ju të vazhdoni me logjikën tuaj. Ekziston një lidhje e fortë midis inteligjencës emocionale dhe njohëse. Prandaj, njerëzit që shënojnë rezultate të larta në testet e empatisë kanë shumë gjasa të kenë edhe rezultate të larta në të kuptuarit verbal.

Ju dëshironi të mësoni për botën

Të jesh i zgjuar nuk do të thotë domosdoshmërisht që të pëlqen të lexosh 20 libra në javë. Inteligjenca ka të bëjë me atë se sa kurioz jeni për botën përreth jush. Ju bëni pyetje se kush, çfarë, ku, kur, pse dhe nëse?, dhe dëshironi të mësoni për njerëzit e tjerë. Ju mund të dëshironi të mësoni nga leximi për kulturat e tjera, për historinë, për çdo gjë, por më shumë ka të bëjë me etjen tuaj për të mësuar dhe jo se si përfundoni duke mësuar diçka.

Ju jeni vëzhgues

Shumica e njerëzve priren të duan të dëgjohen shumë dhe të provojnë veten në çdo rast. Njerëzit me inteligjencë të lartë janë më të qetë dhe më të vëmendshëm. Ata duan të marrin kohën e tyre për të vënë re një situatë, njerëzit, qëndrimin, zërin, fjalët, modelet delikate, gjëra që shumica nuk i vënë re.

Ju keni vetëkontroll

Të kesh vetëkontroll do të thotë që je i pjekur. Kjo gjithashtu do të thotë që ju jeni gjithashtu i zgjuar. Ju dini ose po mësoni se si të kontrolloni emocionet dhe impulset tuaja dhe keni më shumë gjasa të mendoni përpara se të flisni ose veproni. Kjo është gjithashtu një nga karakteristikat kryesore të njerëzve inteligjentë.

Keni një kujtesë të mirë pune

Kujtesa e punës është disi si kujtesa afatshkurtër, por nuk është saktësisht e njëjta gjë. Është sasia e vogël e informacionit që mund të mbahet në mendjen tonë dhe të përdoret gjatë kryerjes së detyrave njohëse. Në thelb, është vetia që na lejon të mbajmë një pjesë të informacionit ndërsa bëjmë diçka tjetër. Nëse keni memorie të mirë pune, do të thotë se keni aftësi ekzekutive, memorie të mirë afatshkurtër, aftësi për t’u përqendruar dhe për t’i kushtuar vëmendje. Do të thotë gjithashtu se keni fleksibilitet njohës dhe se mund të kaloni lehtësisht nga një gjë në tjetrën.

Ju mund të shihni kufijtë tuaj

Njerëzit e zgjuar nuk kanë një nevojë të tillë për të provuar se janë të zgjuar, kështu që ata nuk kanë nevojë të pretendojnë se dinë gjithçka. Një pjesë e rëndësishme e inteligjencës thotë në fakt të kundërtën. Se sa më i zgjuar të jesh, aq më shumë e di se vërtet nuk di gjithçka. Nëse nuk dini si të bëni diçka, nuk veproni siç bëni në të vërtetë. Në vend të kësaj, ju i dini kufijtë tuaj dhe i pranoni ato. Kjo ju bën më të hapur për të mësuar gjëra të reja.

Jeni të apasionuar pas asaj që ju pëlqen

Kurioziteti, pasioni dhe dëshira për të mësuar janë karakteristikat kryesore të individëve shumë inteligjentë. Ky kuriozitet shpesh ju bën të dëshironi të edukoni veten dhe të mësoni gjithçka që mund të lidhet me diçka që ju pëlqen vërtet. Kur diçka ju intereson vërtet, do të investoni kohë dhe energji për të mësuar gjithçka që mundeni.

Ju bëni shumë pyetje

Çdo person inteligjent bën gjithçka që bën për një arsye. Nëse je i zgjuar, atëherë kërkon shumë, jo vetëm për të kërkuar. Ju e bëni këtë për të fituar njohuri që mund t’ju ndihmojnë të kuptoni më mirë atë që po bëni, çfarë po mendoni dhe ndjeni dhe për të ditur se çfarë të prisni.

Njerëzit përreth jush kanë tendencë t’ju besojnë

Njerëzit priren të ndjekin njerëzit inteligjentë, sepse ata e kuptojnë (me vetëdije ose nënndërgjegjeshëm) se ata kanë zhvilluar aftësi për të “prerë” punët që u nevojiten për të kryer në pjesë më të vogla, të kuptueshme, për të motivuar të tjerët për të punuar drejt një qëllimi të përbashkët dhe për të festuar përpjekjet e për të mbajtur moralin e ekipit të lartë.