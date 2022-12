9 milion paund nga Britani e Madhe për Shqipërinë, arsyeja

Miliona paund para të taksapaguesve britanik do të dërgohen në Shqipëri për të ndihmuar në bindjen e emigrantëve të qëndrojnë në shtetin ballkanik, në vend që të kalojnë Kanalin për në MB.

Sipas Tepegraph, Britania po financon skema të mëdha infrastrukturore për të ofruar mijëra vende pune lokale dhe për të përmirësuar objektet lokale në zonat ku të rinjtë shqiptarë kanë lënë tashmë dorëheqjen për të ardhur në MB. Ato përfshijnë një digë të re të madhe hidroelektrike, parqe industriale, skema mjedisore dhe objekte të kohës së lirë në Shqipërinë e Veriut, e cila tashmë ka lidhje të forta me MB-në pas eksodit të parë pas luftës në Kosovë.

Ajo vjen teksa Suella Braverman, Sekretarja e Brendshme dhe Robert Jenrick, ministri i saj i imigracionit, kërkojnë të mbyllin një rrugë të re “të shpejtë” për të dëbuar mijëra shqiptarë që kanë udhëtuar në MB në 10 muajt e fundit, bën të ditur Dosja.al.

‘Rritje eksponenciale’ e emigrantëve të Kanalit

Këtë javë, Dan O’Mahoney, komandanti klandestin i kërcënimit të Forcave Kufitare të Channel, zbuloi se 12,000 shqiptarë kishin mbërritur në MB këtë vit, nga të cilët 10,000 ishin burra. Ai u tha deputetëve se deri në dy për qind e popullsisë së rritur meshkuj të Shqipërisë kishte udhëtuar në MB me varka të vogla. Ai ia atribuoi “rritjes eksponenciale” bandave kriminale shqiptare që “fituan një terren” në Francën veriore.

Zyrtarët shqiptarë thonë se nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë midis marrëveshjeve për emigrantët dhe ndihmës së huaj, por ajo pranohet si mbështetje jetike financiare për të frenuar eksodin e të rinjve shqiptarë. Vitin e kaluar Priti Patel, asokohe sekretare e brendshme, nënshkroi një marrëveshje me Shqipërinë për kthimin e kriminelëve të huaj të dëbuar. Në fillim të këtij muaji, Home Office testoi një kthim të shpejtë të 12 migrantëve të Kanalit. Tani po kërkon të zgjasë marrëveshjen me mijëra të tjerë që kanë arritur në Mbretërinë e Bashkuar me varka të vogla.

“Ne po shqyrtojmë nëse ka një rrugë të caktuar për shqiptarët që rastet e tyre të dëgjohen shpejt dhe të largohen nga vendi nëse nuk rezulton të jenë të suksesshme. Dhe ne po shikojmë gjithashtu diplomatikisht se si mund të punojmë me qeverinë në Shqipëri dhe në koalicion me vendet me të njëjtin mendim, si Franca, për të arritur një marrëveshje me Shqipërinë.”-tha Jenrick.

Paratë e MB të përdorura në Shqipëri

Gati 9 milionë paund para në MB po përdoren për të zhvilluar rajonin rreth Hasit dhe qytetit të Kukësit, me shpresën për të penguar njerëzit të largohen. Në një fjalim të fundit drejtuar kombit të tij, Edi Rama, kryeministri i tij, u tha të rinjve shqiptarë se në vend që të shpenzojnë mijëra paund për të paguar kontrabandistët, ata duhet t’i investojnë paratë në bizneset e turizmit rural që do t’i fitonin ata më shumë sesa mund të bënin në MB.

“Me 20,000 ose 30,000 £ që paguani trafikantët, me mbështetjen e shtuar të qeverisë mund të krijoni një biznes agroturizmi në shtëpinë e gjyshit tuaj në Kukës ose Has,” tha ai.

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar po financon gjithashtu projekte shumë milionë paund për të luftuar bandat e krimit të organizuar që janë fajësuar për nxitjen e rritjes së emigrantëve shqiptarë – disa prej të cilëve përfundojnë duke punuar në fermat e kanabisit në MB, si dhe tregtinë e kokainës.

Kuptohet se muajin e kaluar, Home Office ra dakord të derdhte deri në 4 milionë funte për modernizimin e laboratorit kriminal të Shqipërisë për të rritur aftësinë e tij mjeko-ligjore.

Ministria e Brendshme ka vënë gjithashtu 2 milionë funte për rindërtimin e stacionit të policisë në aeroportin Nënë Tereza në Tiranë, i cili pranon kriminelë të huaj dhe të dyshuar të dëbuar nga Britania e Madhe. Pas marrjes së gjurmëve të gishtërinjve, ata përballen me ndalime deri në tre vjet nga zona e udhëtimit Shengen në Evropë.

Një deputet i lartë konservator tha se me shqiptarët që përbëjnë deri në 80 për qind të emigrantëve të Kanalit në disa ditë, është jetike që qeveria të përdorë çdo levë për të realizuar kthimin e tyre.