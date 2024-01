9 ditë më parë u martua, Dorjo Duka humbi jetën pas aksidentit tragjik në Itali, pritet kthimi i trupit në Shqipëri

Dorjo Duka, shkoi në Itali për të festuar ditëlindjen e kushërirës, por fati i 30-vjeçarit shqiptar ishte tragjik. Natën e 21 janarit, makina me të cilën udhëtonte u përplas kokë me kokë me një Mercedes CLA, e cila ndodhej në korsinë e kundërt.

Duka kishte vetëm 9 ditë që ishte martuar.

Sakaq, nga ana tjetër, 25-vjeçari që ndodhej në makinë me Dukën ndodhet në spital dhe gjendja e tij po përmirësohet.

Mediet italianë shkruajnë se Prokuroria nuk do të urdhërojë autopsi.

Prokurori Federico Baldo nuk e konsideroi të nevojshme të urdhëronte një autopsi, pasi sipas tij është e qartë se Duka vdiq pas plagëve të rënda të marra në aksident.

Ndaj në orët e ardhshme zëvendësprokurori do të lëshojë autorizimin për varrim. Familjarët kështu do të mund të riatdhesojnë eshtrat e të dashurit të tyre në Tiranë, ku do të bëhet edhe varrimi.

Duka la pas prindërit, gruan e tij Irisin, vëllanë dhe një motër shtatzënë