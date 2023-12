8 ndryshimet midis marrëdhënieve afatshkurtra dhe afatgjata

Këtu janë 8 gjërat që do të ndryshojnë ndërsa marrëdhënia juaj shkon nga afatshkurtër në afatgjatë.

Mesazhet me tekst

Afatshkurtër: ju analizoni çdo fjalë të teksteve tuaja. Zemra juaj rreh sa herë që telefoni juaj ju njofton për mesazhe të reja nga partneri juaj.

Afatgjatë: Ju e dini orarin e tyre të saktë, kështu që ju e dini kur ta prisni një mesazh prej tyre dhe çfarë ka të ngjarë t’ju dërgojnë me tekst. Bisedat tuaja janë diçka e ngjashme me: “Unë i dërgova formularët tanë të taksave” ose “A do të marrësh pak qumësht kur të kthehesh për në shtëpi?”

Përgatitja për takimin

Afatshkurtër: Ndoshta do t’ju duhet disa orë për t’u përgatitur për takimin. Do të duhet të visheni, të grimoheni dhe të stiloheni dhe ndoshta të provoni disa veshje të ndryshme përpara se të merrni vendimin përfundimtar.

Afatgjatë: Partneri juaj vjen në shtëpi dhe ju vazhdoni të shikoni shfaqjen tuaj të preferuar në TV.

Vendosni për një darkë

Afatshkurtër: Ju kënaqeni në një darkë romantike me qirinj dhe mezi prisni pjesën tjetër të mbrëmjes.

Afatgjatë: Ju porosisni picën dhe i dashuri juaj sjell verën.

Fjetja në të njëjtin shtrat

Afatshkurtër: Ju vishni të brendshme femrash të lezetshme dhe spërkatni jastëkët me parfumin tuaj për të krijuar iluzionin e parfumit.

Afatgjatë: Ju e dini që gjatë natës është ftohtë dhe e mbuloni veten me batanije të veçanta, sepse partneri juaj pëlqen të tërheq batanijen nga vetja.

Mëngjesi

Afatshkurtër: sapo zgjoheni në mëngjes vjedhurazi hyni në banjë për të rregulluar pamjen tuaj. Ju gjithashtu mund të vendosni një make-up të lehtë dhe pastaj të ktheheni në shtrat, duke pretenduar se sapo u zgjuat.

Afatgjatë: Do të gërhisni duke thënë se ai zuri gjithë shtratin dhe u hodh mbi gjithë jastëkun. Ju mund të dukeni sikur një autobus ka kaluar mbi ju, por gjithsesi do t’ju përqafojë.

Njohja me njëri-tjetrin

Afatshkurtër: vdes vetëm për të mësuar gjithçka për të. Gjithçka është interesante.

Afatgjatë: Unë di për ju shumë më tepër sesa mund të mendoni.

Debati

Afatshkurtër: Ju urreni përleshjet dhe doni thjesht ta bëni partnerin tuaj të lumtur. Ju përpiqeni gjithmonë të merrni parasysh këndvështrimin e tij dhe nuk prisni që ai t’ju përqafojë përsëri.

Afatgjatë: Ju doni të ikni nga debatet.

Marrëdhënia intime

Afatshkurtër: vishni të brendshme femrash seksi dhe vendosni muzikë në sfond. Gjithçka duhet të jetë perfekte.

Afatgjatë: “Unë jam i ngazëllyer, bëhuni gati për fëmijë…”