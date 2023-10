VIDEO/ 71-vjeçari goditi 26 herë me thikë një 6-vjeçar palestinez në Çikago

Autoritetet amerikane akuzuan një burrë 71-vjeçar për vrasje dhe krime të urrejtjes të dielën pasi ai dyshohet se theri me thikë një grua muslimane dhe djalin e saj gjashtëvjeçar pranë verilindjes së Çikagos në një sulm që policia beson se është i lidhur me luftën midis Izraelit dhe Hamasit.

Fëmija, i cili u godit me thikë 26 herë, vdiq në spital, por nëna e tij, 32 vjeç, është jashtë rrezikut për jetën, sipas një deklarate nga Zyra e Sherifit të Qarkut Will (Illinois), e cila e përshkroi sulmin si “të neveritshëm”.

“Hetuesit arritën të përcaktojnë se dy viktimat e këtij sulmi barbar ishin në shënjestër të të dyshuarit për shkak se ishin myslimanë dhe për shkak të konfliktit të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme që përfshin Hamasin dhe izraelitët”, thuhet në deklaratë dhe sqarohet se krimi u krye përafërsisht 40 milje në perëndim të Çikagos.

Tragedy outside of Chicago: 71-year-old landlord Joseph Czuba broke into a Muslim family's apartment, attacked a mother with a military knife and stabbed to death her son Palestinian-American 6-year-old Wadea Al-Fayoume.

Zyra e sherifit nuk bëri të ditur kombësinë e viktimave. Megjithatë, sipas zyrës së Çikagos të Këshillit për Marrëdhëniet Amerikano-Islamike (CAIR), fëmija ishte palestinezo-amerikan.

Gruaja ishte në gjendje të telefononte 911 duke u përpjekur të shmangte sulmuesin.

71-year-old Joseph M. Czuba stabbed a 6-year-old Palestinian boy to death and critically injured a woman in Plainfield Illinois. He was a landlord and they were his tenants detectives state it was because they were Muslim.

The Czuba was caught saying "You Muslims…

