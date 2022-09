7000 makina, avion floriri, pallat 2 milionë metra katrorë dhe Harem me 100 gra! Jetesa e Sulltanit më të pasur në botë

Përveç gjithë këtyre gjërave të mahnitshme, thuhet se sulltani ka një harem. Thashethemet thonë se sulltani i Bruneit së bashku me të vëllanë kishte haremin e tij në pallat, ku organizonte festa të shthurura, dhe mediat për to flisnin si “bashkëpunëtorë të vazhdueshëm në hedonizëm”. Xhefri, vëllai i Sulltanit, kishte një jaht dhe dy anije më të vogla i vuri emrin “Bradavica 1” dhe “Bradavica 2”.

Ish Miss Kalifornia dhe Amerika Shanon Marketić 1997, zbuloi se ishte një skllave seksi në gjykatë, ku fillimisht erdhi për të punuar në promovim dhe marketing për një pagë prej 3 mijë dollarë në ditë. Gjithçka përfundoi me faktin se në të vërtetë ajo ishte në shërbim të Xhefrit ditë e natë dhe ajo zbuloi se i ishte nënshtruar një trajtimi poshtërues dhe se ishte burgosur në pallatin e sulltanit për 32 ditë. Shannon gjithashtu u përpoq të padiste sulltanin dhe princin në një gjykatë amerikane, por kjo përfundoi me dhënien e imunitetit të vëllezërve nga ndjekja ligjore, duke qenë se ata janë kryetarë shtetesh. Në dokumentet e gjykatës thuhet gjithashtu se Marketiqi dëshmoi se në haremin e sulltanit përveç saj kishte 30-100 gra.

Një pjesë e pallatit mbretëror

Jillian Loren shkroi edhe librin “Jeta ime në harem”, ku zbuloi të vërtetën për qëndrimin e saj në Brunei. Ajo mbërriti atje kur ishte vetëm 18 vjeç, dhe ishte në dispozicion të Princit Geoffrey me rreth 40 vajza të tjera. Ajo tregoi se pas një viti dhe pasi kishte fjetur më shumë se njëqind herë me të, ai thjesht ia “dhuroi” sulltanit i cili këmbënguli që ajo ta kënaqte vetëm gojarisht.

Sulltani kishte tre gra, e para prej të cilave ishte e afërmja e tij e ngushtë, e cila punonte si stjuardesë dhe prezantuese televizive. Ai ka gjithsej 12 fëmijë dhe stilin e jetës së tij luksoze ua ka përcjellë djemve të tij , të cilët nuk mbesin pas babait në asgjë. Për shembull, Princi Abdul Malika , djali i tij i tretë i lindur, u martua në vitin 2015 dhe “Forbes” e përshkroi këtë martesë si “dasma mbretërore që mundi të gjitha dasmat mbretërore”. Ajo zgjati një javë, dhe në ceremoninë kryesore, të porsamartuarit ishin stolisur me kostume të pazakonta të zbukuruara me bizhuteri, ndërsa nusja në vend të luleve mbante një buqetë me bizhuteri dhe metale të çmuara. Dasma e tij zgjati 7 ditë. Një nga djemtë e Sulltanit, Princit Abdul Matina i pëlqen të ‘lahet’ në lluks dhe ta tregojë atë publikisht. Ai konsiderohet si një sensacion i vërtetë në Instagram me më shumë se një milion njerëz që e ndjekin, dhe ai është i lumtur të ndajë detaje të udhëtimeve të shtrenjta dhe të ngarkojë foto nga jahte, avionë privatë ose duke luajtur polo.

Ndërsa Princi Azim, djali i dytë i Sulltanit, njihet për organizimin e festave ekstravagante me të ftuar të famshëm, duke përfshirë Pamela Anderson, Janet Jackson dhe Mariah Carey.