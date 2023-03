700 kilogramë duhan kontrabandë në Shkodër, në pranga tre persona

Tre persona janë arrestuar në Shkodër, pasi akuzohen se shisnin duhan të kontrabanduar.

Uniformat blu bëjnë me dije se shërbimet e Policisë, gjatë kontrollit të ushtruar në një ambient që përdorej si magazinë nga 3 shtetasit e arrestuar, gjetën dhe sekuestruan 42 thasë me peshë totale rreth 700 kg duhan të grirë që mbahej me qëllim tregtimin në kundërshtim me rregullat për shitjen e duhanit.

Shkodër/Finalizohet operacioni policor i koduar “Tobaço”, si rezultat i një hetimi disamujor, në bashkëpunim me Prokurorinë e Shkodrës.

Shërbimet e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare dhe ato të Forcës së Posaçme “Shqiponja” të DVP Shkodër, si rezultat i një hetimi disamujor, të realizuar me metoda proaktive, në bashkëpunim me Prokurorinë e Shkodrës, me qëllim goditjen e shitje së kundërligjshme të duhanit të grirë, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Tobaço”.

Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan ne flagrancë shtetasit:

-K. G., 55 vjeç, banues në fshatin Muriqan, Shkodër;

-H. G., 58 vjeç, banues në fshatin Oblikë, Shkodër;

-A. G., 58 vjeç, banues në fshatin Shtuf, Shkodër.

Shërbimet e Policisë, gjatë kontrollit të ushtruar në një ambient që përdorej si magazinë nga 3 shtetasit e arrestuar, gjetën dhe sekuestruan 42 thasë me peshë totale rreth 700 kg duhan të grirë që mbahej me qëllim tregtimin në kundërshtim me rregullat për shitjen e duhanit.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime të mëtejshme, për veprat penale "Kontrabanda me mallra për të cilat paguhet akcizë" dhe "Ruajtja ose depozitimi i mallrave kontrabande", të kryera në bashkëpunim.