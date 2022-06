70 çifte afgane martohen në një dasmë masive në Kabul (FOTO LAJM)

Dhjetra gra afgane të fshehura me shalle të gjelbra të trasha u martuan në një dasmë masive në Kabul të hënën, në një ceremoni ku morën pjesë qindra të ftuar dhe luftëtarë talebanë.

Martesa është një çështje e kushtueshme në Afganistanin thellësisht të varfër, që tradicionalisht përfshin pajë të mëdha, dhurata të shtrenjta dhe festa luksoze.

Historikisht, çiftet nga familjet që nuk janë në gjendje të paguajnë faturën ndonjëherë kanë zgjedhur t’i bashkojnë burimet e tyre në martesa në shkallë të gjerë me kosto të ulët.

Ceremonia e së hënës me 70 çifte ishte një nga më të mëdhatë e dëshmuara kohët e fundit në Afganistan, aktualisht në rënie ekonomike që nga kthimi i talebanëve.

“Sot, asnjë i ri nuk dëshiron të mbajë barrën e një dasme të shtrenjtë,” tha dhëndri Ebadullah Niazai, i cili kishte pritur tetë vjet për t’u martuar.

“Nuk kam punë. Na mungonin para dhe kështu vendosëm të martoheshim në një ceremoni masive martese,” tha dhëndri 22-vjeçar Esmatullah Bashardost, i cili rrjedh nga komuniteti i pakicës shiite Hazara.

Bashardost, i veshur me një kapelë tradicionale afgane, tha se dasma e tij ka të ngjarë të jetë dita më “e lumtur” e jetës së tij.

Megjithatë festimet u zbutën në mënyrë dramatike nga kufizimet e ftohta që talebanët kanë vendosur në jetën shoqërore.

Përpara se të merrnin pushtetin në gusht, dasmat ishin afera shumëngjyrëshe të shënuara me këngë, vallëzim dhe një farë mase përzierjeje midis burrave dhe grave në kombin thellësisht konservator.

Të hënën nuset dhe dhëndërit u mbajtën të ndarë gjatë gjithë ceremonisë.

Mysafirët e gjinive të kundërta u ndanë nga rreth një duzinë luftëtarësh talebanë që patrullonin me armë, dhe argëtimi i vetëm ishin recitime me poezi dhe fjalime nga organizatorët e bamirësisë së ngjarjes.

Gazetarët nuk u lejuan të flisnin me nuset, të cilat mbanin fustane të bardha nën shallin e tyre të fshehtë, por u lejuan t’i fotografonin dhe filmonin ato.

Për secilin çift u prodhua një tortë dasme kuq e bardhë, por u vendos vetëm para meshkujve, të cilët mbanin shalvar tradicional të bardhë.

Veprimtaria përfundoi ndërsa dhëndërit — secili me një simbol plastik — mblodhën nuset e tyre dhe u larguan nga vendi me makina të zbukuruara me lule dhe fjongo.

Një rezervim i vetëm ditor në një sallë dasmash në Kabul kushton midis 10,000 dhe 20,000 dollarë dhe organizatori Sayed Ahmad Selab tha se disa çifte të fejuar ishin “duke pritur me vite” për shkak të shpenzimeve.

Gjatë regjimit të tyre të parë midis viteve 1996 dhe 2001, talebanët ndaluan dasmat e dukshme.

Pasi u kthyen në pushtet pas një tërheqjeje të nxituar të SHBA-së, islamistët ende nuk e kanë rikthyer ndalimin e tyre të mëparshëm, por ata e kanë ndaluar zbavitjen muzikore.

Ndërkohë, ata kanë lëshuar gjithashtu kufizime për gratë, duke i veçuar ato nga burrat dhe duke rikthyer përfitimet marxhinale që kanë bërë gjatë dy dekadave të fundit.

Në maj, grave iu tha të qëndronin në shtëpi sa më shumë që të ishte e mundur dhe të fshiheshin plotësisht, duke përfshirë fytyrat e tyre, nëse do të duhej të dilnin në publik.