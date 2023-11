7 parashikimet e frikshme të Baba Vangës për vitin 2024, nga atentati ndaj një lideri te kolapsi ekonomik

Baba Vanga e cila thuhet se parashikoi 11 shtatorin dhe Brexit, ka parashikuar disa lajme të frikshme për vitin 2024.

E njohur ndryshe si ‘Nostradamusi i Ballkanit’, besohet të ketë pasur vizione aq të forta sa 85% besohet se janë të sakta. Thuhet se Baba Vanga ka fituar fuqitë e saj pasi humbi shikimin gjatë një stuhie vdekjeprurëse kur ishte fëmijë. Mistikja parashikoi saktë tragjedinë e Çernobilit, vdekjen e Princeshës Diana dhe shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Ajo vdiq në moshën 84-vjeçare në vitin 1996, por disa nga parashikimet e saj kanë dalë të vërteta që nga vdekja e saj.

Mirror ka renditur shtatë nga parashikimet e saj për vitin 2024:

Përpjekje për atentat

Baba Vanga ka pasur një vizion që presidenti rus Vladimir Putin do të vritej nga dikush nga vendi i tij vitin e ardhshëm, sipas Astrofame. Kremlini ka mohuar vazhdimisht spekulimet se Putini ka kancer dhe ka hedhur poshtë pretendimet se shëndeti i tij është përkeqësuar.

Sulmet terroriste do të shtohen në Evropë

Baba Vanga ka bërë një parashikim rreth armëve shkatërruese. Ajo pretendon se një “vend i madh” do të kryejë teste apo sulme të armëve biologjike vitin e ardhshëm. Ajo parashikoi gjithashtu se terroristët do të kryejnë një sulm në Evropë.

Kriza e madhe ekonomike

Baba tha se do të ketë një krizë të madhe ekonomike që do të ndikojë në ekonominë globale vitin e ardhshëm. Ajo theksoi disa faktorë kontribues si rritja e niveleve të borxhit, tensionet e mëtejshme gjeopolitike dhe zhvendosja e fuqisë ekonomike nga Perëndimi në Lindje.

Ngjarjet e tmerrshme klimatike

Ajo ka parashikuar se do të ketë ngjarje të tmerrshme të motit dhe fatkeqësi natyrore vitin e ardhshëm. Sipas parashikimit, do të ketë një ndryshim të orbitës që zakonisht ndodh për një periudhë të gjatë kohore. Megjithatë, nëse kjo ndodh për një periudhë të shkurtër kohore, mund të shkaktojë probleme, duke përfshirë dhe rritjen e niveleve të rrezatimit.

Sulmet kibernetike

Baba Vanga ka parashikuar gjithashtu se do të ketë një rritje të sulmeve kibernetike pasi hakerat e avancuar do të shikojnë drejtpërdrejt infrastrukturën jetike si rrjetet e energjisë dhe impiantet e trajtimit të ujit. Ajo parashikoi se kjo do të çojë në një kërcënim të sigurisë kombëtare.

Zbulimet mjekësore

Baba Vanga ka parashikuar edhe disa gjëra pozitive në fushën mjekësore, ku sipas saj do të ketë trajtime të reja për sëmundjet e pashërueshme duke përfshirë Alzheimerin. Ajo tha gjithashtu se do të ketë një kurë për kancerin në vitin 2024.

Revolucionet e teknologjisë

Baba Vanga ka pasur një vizion se do të kishte një përparim të madh në llogaritjen kuantike, raporton History.co.uk. Është raportuar se llogaritja kuantike po përparon me shpejtësi dhe mund t’i zgjidhë problemet më shpejt se kompjuterët tradicionalë. Nëse kjo ndodh vitin e ardhshëm, AI do të përshpejtohet edhe më tej.