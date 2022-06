6 ushqime që mund t’i hani pa shtuar peshë

Shkencëtarët dhe mjekët kanë sugjeruar se është e dobishme dhe madje e nevojshme të hahet në mbrëmje.

Megjithatë, për të shmangur ndjenjën e të ngrënit të tepërt dhe problemet e mundshme me stomakun dhe shtimin në peshë, është e rëndësishme të zgjidhni me mençuri se çfarë do të hani, duke marrë parasysh madhësinë e porcionit.

Vezët

Vezët janë një burim i proteinave të plota që përmbajnë aminoacide esenciale dhe japin shpejt një ndjenjë të ngopjes. Omëletat janë gjithashtu një opsion i mirë për darkë, por vetëm nëse i gatuani me një sasi minimale vaji (ose pa vaj).

Djathë dhe rrush

Një pjesë e vogël e djathit është vetëm rreth 100 kalori, dhe sjell shumë kënaqësi dhe përfitime në formën e triptofanit, proteinave dhe kazeinës. Në veçanti, kazeina mund t’ju ndihmojë të ndiheni më të kënaqur dhe është e mirë për shëndetin e muskujve nëse e merrni para gjumit. Pak rrush, i cili është i pasur me melatonin, mund të ketë një efekt të dobishëm në gjumë.

Mishi i gjelit të detit

Për njerëzit që preferojnë një vakt më të rëndë, mund të themi se gjeli i detit është një depo e vërtetë e triptofanit dhe proteinave të shëndetshme. Është më mirë të zgjidhni këtë produkt në vend të pulës, sepse trupi ynë e ka më të lehtë për tu tretur.

Humus me shkopinj perimesh

Baza e kësaj pjate janë qiqrat. Qiqrat janë të pasura me vitaminë B6 e cila është e rëndësishme për sintezën e serotoninës. Nëse vendosni për një meze të lehtë të natës vonë, shtesa më e mirë për këtë pjatë të pasur janë kastraveci, kungull i njomë ose karota.

Misër i gatuar

Për një meze të lehtë të natës vonë, është më mirë të zgjidhni misër të zier në vend të misrit të konservuar. Ky produkt mund të ndihmojë në largimin e kolesterolit të tepërt nga trupi. Dhe mbani mend që të mos shtoni shumë kripë.

Peshku

Për një darkë të vonë, është më mirë të zgjidhni peshk me vaj. Për shembull, ju mund të zgjidhni merluc të pasur me lëndë ushqyese si acidet yndyrore omega-3 të njohur për aftësinë e tyre për të zbërthyer yndyrat. Proteina në peshk është gjithashtu e mirë për metabolizmin./albeu.com