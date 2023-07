6 të vdekur, momenti kur rrëzohet helikopteri në Siberi (VIDEO)

Një helikopter është rrëzuar në Siberi duke vrarë 6 persona, ndërsa 7 të tjerë janë plagosur.

Aksidenti ka ndodhur në rajonin Altai të Siberisë jugore, njoftoi Ministria e Emergjencave të rajonit.

Videoja që po bën xhiron e internetit tregon momentin kur helikopteri Mi-8, pak para uljes, në afërsi të kufirit me Kazakistanin, përplaset me kabllot elektrike, duke bërë që piloti të humbasë kontrollin dhe të shkaktojë rrëzimin.

A Mi-8 helicopter crashed in the #Altai Republic.

Six people were killed and seven others were injured. According to preliminary data, the helicopter caught wires during landing. pic.twitter.com/80j3E4TJNV

— NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2023