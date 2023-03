53-vjeçari ngacmon seksualisht të miturën në Ballsh

Një 53-vjeçar në Ballsh ka rënë në prangat e policisë, pasi ka ngacmuar seksualisht një të mitur.

Nga të dhënat paraprake bëhet me dije se policia ka arrestuar agresorin, shtetasin me inicialet A.M., banues në Ballsh.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Mallakastër arrestuan në flagrancë shtetasin A. M., 53 vjeç, banues në Ballsh, pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një shtetase të mitur”, njofton policia.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme proceduriale.