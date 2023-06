5 zakone të çifteve të lumtura në dhomën e gjumit

Seksi është për një marrëdhënie të lumtur si kremi kundër diellit në verë: i nevojshëm. Është diçka që supozohet ta bëni vetëm me partnerin tuaj dhe kjo është ajo që e bën një marrëdhënie të dallohet nga të tjerat”, thotë psikologia klinike Ursula Ofman.

Më poshtë, ekspertët rendisin rutinat që çiftet e lumtura ndajnë në dhomën e tyre të gjumit.

Ata besojnë në seksualitetin e tyre

“Një nga zakonet më të rëndësishme seksuale që kanë çiftet e lumtura është të dinë se partneri i tyre i pëlqen”, thotë Ofman. “Kjo rrit ndjenjën e interesit të ndërsjellë seksual,” shton ajo. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për gratë, sepse siç thekson Ofman, gratë ndonjëherë mendojnë se burrat janë gjithmonë të gatshëm të bëjnë seks gjithsesi dhe nuk e kuptojnë se duan të bëjnë seks me to. Ky dallim mund të bëjë të gjithë ndryshimin.

Ata nuk i nënvlerësojnë gjërat e vogla

A do të habiteshit nëse një ditë do ta shihni partnerin tuaj të zhveshur dhe të mbuluar me sushi ashtu si Samantha Jones në Sex and the City? Mund të duket qesharake, por është një mënyrë e mirë për t’i mbajtur gjërat të nxehta. Një telefonatë e thjeshtë në mesditë për t’i thënë “Më mungon” partnerit është gjithashtu një mënyrë e mirë për të treguar interesin tuaj. Gjithashtu mos harroni mesazhet seksi gjatë ditës dhe kontaktin me duar apo përqafimet.

Ata fokusohen në gjërat pozitive

A ju bën të qeshni me zë të lartë biseda? Mbajeni atë për veten tuaj dhe atë me siguri. “Të lumtur janë çiftet që dinë të përdorin në një mënyrë pozitive atë që përndryshe nuk do t’u pëlqente,” thotë Jane Greer, autore e librit What About Me? Ndaloni egoizmin që të prishë marrëdhënien tuaj. Pra, ndaloni së qeni egoist sepse gjithçka që bëni është të shkatërroni marrëdhënien tuaj. Sigurisht që gjithçka ka të bëjë me përforcimin pozitiv. Nëse diçka ju shqetëson ose ju lëndon, flisni sinqerisht.

Ata gjejnë kohë për seks

Pa dyshim, shumica e çifteve nuk e shkëputin veten nga njëri-tjetri në fillim të lidhjes dhe pothuajse të gjithë besojnë se seksi duhet të vijë natyrshëm. “Është e vërtetë, duhet të jetë, por shumica prej nesh kanë një orar kaq të ngjeshur sa dita na lodh”, thotë Ofman. Kështu që është më mirë të planifikoni seksin për ta mbajtur marrëdhënien gjallë. Diskutoni mes vete. Sa seks dëshiron çdo person në mënyrë që të jeni të lumtur dhe të bëni më të mirën për marrëdhënien tuaj.

Ata ëndërrojnë së bashku

Pavarësisht nëse ndajnë detajet e errëta të imagjinatës së tyre apo thjesht ëndrrat e tyre, çiftet e lumtura nuk hezitojnë t’i lënë mendjet të enden. “Mos kini frikë ta hapni këtë bisedë. Nuk ka asnjë gjykim në botën e fantazisë,” këshillon Ofman.