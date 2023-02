5 mënyra për të humbur peshë teksa flini

Gjumi i keq i natës nuk ju bën vetëm të hidheni dhe të ktheheni dhe të zgjoheni të çuditshëm. Ju bën të shtoni peshë. Hulumtimet tregojnë se kur flini më pak se tetë orë në natë, rriten nivelet e hormonit të stresit, kortizolit, i cili gjithashtu ndikon negativisht në mikrobet në zorrët tuaja, duke ngadalësuar metabolizmin tuaj.

Humbja e gjumit mund të prishë hormonet tuaja të urisë, duke ju bërë më të prirur të ktheheni në ushqime të padëshiruara.

Pra, çfarë mund të bëni për të humbur ato kilogramë? Ose më mirë akoma, çfarë mund të bëni për të shmangur marrjen e tyre fare?

Ngrini pesha në mbrëmje

Menjëherë pas punës, shkoni në palestër. Shkalla juaj metabolike do të marrë një nxitje për më shumë se 16 orë, e cila sipas hulumtimeve funksionon edhe kur flini.

Pini një lëng proteinash me kazeinë

Ata e quajnë atë proteinë me veprim të ngadaltë dhe për arsye të mirë. Ajo përthithet nga trupi me një ritëm më të ngadaltë duke lëshuar gradualisht aminoacidet në qarkullim. Duhen rreth 8 orë për ta tretur atë, kështu që metabolizmi juaj vazhdon të funksionojë gjatë natës.

Bëni një dush të ftohtë

Me një dush të ftohtë nuk shpëtoni vetëm nga acidi laktik pas palestrës. Hulumtimet tregojnë se nëse e ekspozoni trupin tuaj ndaj ujit të ftohtë për vetëm 30 sekonda, mund të hiqni qafe indin dhjamor të barabartë me 400 kalori. Pra, sigurohuni që do të justifikoheni.

Flini në një dhomë të freskët

Jo më e mira për dimër, por trupi juaj shkon në procesin e djegies së yndyrës për të ruajtur temperaturën. Kështu që ju fitoni dhe nuk keni pse të shqetësoheni për energjinë elektrike.

Jepini një bazë dietës me ndërprerje

Do të keni dëgjuar për të nga dietologët tuaj dhe e vërteta është se funksionon nëse e trajtoni me kujdes. Kjo do të thotë që nëse ndiqni agjërimin me ndërprerje, duhet të jeni të kujdesshëm, megjithëse disa njerëz kalojnë 16 orë pa ngrënë. Më pas mund të ndaloni së ngrëni nga ora 19:00 dhe të mos hani asgjë deri në orën 11 të mëngjesit të nesërm. Por çfarë po ndodh saktësisht në trupin tuaj në atë kohë?

Kur hamë, insulina jonë – hormoni kryesor i ruajtjes së yndyrës – rritet dhe ne depozitojmë yndyrë në mëlçi. Kur insulina bie, ne fillojmë të shpërbëjmë glikogjenin dhe të djegim yndyrën. Nivelet e ulëta të insulinës i tregojnë trupit që të fillojë të djegë yndyrën e depozituar. Agjërimi i shtyn qelizat të krijojnë mitokondri të reja – dhe sa më shumë mitokondri të keni, aq më shumë kalori digjni. /albeu.com