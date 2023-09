5 arsye për ta dashuruar veten ashtu siç jeni

Të duash veten ashtu siç je nuk do të thotë të heqësh dorë nga përmirësimi i vetvetes. Përkundrazi, do të thotë që ju e kuptoni dhe ndjeni se sa vlerë keni.

Le të përdorim burimet tona për të marrë atë që duam

Është ironike që gjithmonë na bëjnë përshtypje njerëz me personalitet të mëdhenj. Na pëlqejnë njerëzit unikë që bien në sy dhe nuk pretendojnë të jenë ata që nuk janë. Çuditërisht, ne e admirojmë atë cilësi tek ata, duke mos parë që ndoshta edhe ne kemi cilësitë tona unike. Po sikur t’i përdorim një mënyrë të re për të marrë ose për të qenë ajo që duam?

Le t’i shikojmë të tjerët si burim frymëzimi. Ata mund të na japin ide, madje mund të imitojmë një pjesë të asaj se si janë, por të kombinuara me pjesët tona dhe në varësi të asaj që na nevojitet. Ju nuk jeni si të tjerët dhe kjo është mirë!

Krahasoni sa të doni, por nuk do të bëheni kurrë ata

Pavarësisht nga të gjitha krahasimet e dhimbshme që bëjmë, ne nuk mund të bëhemi ai person. Ju keni jetën tuaj, ju pëlqejnë gjëra të ndryshme, jeni origjinal. Edhe pse pretendoni, personaliteti juaj nuk është i njëjtë me atë të dikujt tjetër.

Ndaloni së fokusuari në dëshirat tuaja të paplotësuara, ndaloni së godituri kokën me murin e palëvizshëm. Kuptohet, do të jetë e vështirë sepse të gjithë rreth jush njerëzit do t’ju krahasojnë me të tjerët. Por ju jeni ju, jo ata!

Le të pranojmë dritën si dhe hijet

Askush nuk është perfekt dhe as ne nuk jemi. Megjithatë, ndonjëherë ne perceptojmë gabimisht se të tjerët janë të përsosur. Le të mendojmë për herët kur i kemi mbajtur lotët derisa të jemi vetëm për të qarë, që të mos dukemi të dobët. Kështu që njerëzit mund të mendojnë se ne po ecim mirë, kur në fakt po ndahemi. Kështu që ata nuk do të dinë të na ndihmojnë.

Vendosni për vlerat tuaja

Kur je i vogël pranon vlerat e njerëzve më të afërt, zakonisht prindërve. Megjithatë, këto vlera nuk janë tuajat, edhe nëse i keni adoptuar ato. Si mund ta thoni? Epo, kur ato kundërshtojnë atë që bëni në jetën tuaj.

Ndërgjegjësimi për këtë do t’ju japë një shans për të vendosur për vlerat tuaja dhe për të lënë ato që nuk ju përkasin të ikin dhe të mos ndiheni keq për këtë. Në fund të fundit, ne nuk kemi të gjithë të njëjtat vlera. Kështu që ju do të filloni të bëni atë që dëshironi dhe jo atë që të tjerët duan që ju të bëni.

Të duam veten do të na japë aftësinë për të dashur të tjerët

Për t’u dhënë diçka të tjerëve, së pari duhet të fillojmë nga vetja. Për shembull, nëse e doni veten ashtu siç jeni, do të jeni shumë më tolerantë me të tjerët dhe me mënyrën se si ata mendojnë. Kjo është një gjë shumë e mirë, dhe ju do të shihni edhe shpërblimet e saj. Duke e trajtuar veten ashpër, duke e rrahur veten për gabimet tona dhe duke harruar të festojmë sukseset tona.

Ndonjëherë është e vështirë të ndryshosh këndvështrimin tënd për gjërat, veçanërisht kur gjithçka rreth teje është aq fort e ankoruar në një botëkuptim që të ka lënduar ty dhe vetëvlerësimin tënd.